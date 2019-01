Trenord | Toninelli | concretizzato sforzo per alleviare disagi pendolari lombardi 2

Trenord : Toninelli - concretizzato sforzo per alleviare disagi pendolari lombardi : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo concretizzato un altro sforzo per alleviare i disagi sopportati dai pendolari lombardi in questi anni". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli dopo che oggi Trenitalia ha consegnato ultimo dei 14 convog