Enrico Ruggeri | età | le due mogli | altezza | peso e figli del cantante

Enrico Ruggeri illeso per miracolo dopo un testacoda di 400 metri in autostrada : Un grande spavento, un’automobile danneggiata e nulla più: Enrico Ruggeri ha infatti rischiato ben altro con l’incidente che gli è capitato sull’autostrada A10 vicino a Savona, nella serata di giovedì 24 gennaio. Il popolare cantautore, infatti, era a bordo di una Maserati che è finita contro il guard rail e per 400 metri è scivolata lungo la strada in testa-coda. illeso Ruggeri come anche la sua collaboratrice Stefania Alati e ...

