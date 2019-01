Di Maio | ' Con Quota 100 parte il ricambio generazionale'

Conte e Tria : 'Nessuna preoccupazione'. Di Maio : 'In passato truccati i numeri'. Padoan : 'E' il prezzo dello spread alto' : 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è la reazione del presidente del Consiglio. Per il ministro dell'Economia i dati non intaccano la fiducia sul debito italiano, dati allarmanti per ConfindusTria che invoca l'apertura dei cantieri, i sindacati temono ripercussioni sull'occupazione

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Italia in recessione - Di Maio e Conte 'Colpa di Renzi'/ L'ex Premier 'Ridicoli - con noi 14 mesi di crescita' : Italia in recessione, Di Maio e Conte "Colpa di Renzi"/ L'ex Premier replica: "Ridicoli, con noi ci sono stati 14 mesi di crescita"

Conte - c'è accordo con Di Maio-Salvini : ANSA, - ROMA, 31 GEN - "Andiamo tutti d'accordo, discutiamo ma non esistono motivi di divergenza con Di Maio e Salvini". Lo afferma il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sui rapporti di ...

RECESSIONE - PIL ITALIA ANCORA IN CALO NEL 2018/ Di Maio Con Conte : "Governi Pd hanno sempre mentito" : Pil in CALO nel quarto trimestre 2018: dati Istat, l'ITALIA è in RECESSIONE. Conte e Tria "Non drammatizziamo". Di Maio, 'colpa dei Governi Pd'

Recessione - Di Maio : “Non abbiamo avuto modo di incidere sull’economia del 2018. Colpa governi precedenti” : “I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi e il fallimento della legge di Bilancio di Gentiloni“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. Il leader del M5s ha anche aggiunto che “non ci sarà bisogno di correggere le stime, nonostante siamo in una congiuntura economica ...

Italia in recessione. Di Maio all'attacco : 'Governo precedente ha mentito'. Conte : 'Rilancio nel 2019' : "I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in ...

Matteo Renzi - crolla l'Italia e lui gode : "Visto? Con Salvini e Di Maio..." : Matteo Renzi non ha perso un attimo. Appena usciti i dati Istat sull'economia, s'è armato di smartphone e sui suoi profili Twitter e Facebook è partito all'attacco del governo: "Col nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recession

Recessione - Marattin (Pd) : “Stanchi delle cialtronate di Di Maio”. Brunetta (FI) : “Conte non sa nulla di economia” : “Il ministro Di Maio dice che i dati dell’Istat dimostrano che nei mesi scorsi l’Istituto di Statistica ha falsificato i dati. Siamo stanchi delle buffonate di Di Maio: venga qui a dirci le sue cialtronate”. A dirlo, alla Camera, tra le proteste dei deputati, Luigi Marattin (Pd). Renato Brunetta, sempre sui dati diffusi dall’Istat che certificano un inizio di Recessione del Pil, se l’è presa col presidente del Consiglio, ...

Recessione tecnica - Di Maio : "Governi Pd hanno mentito". Dati preoccupano Inps e Confindustria : Mentre il governo si affretta a puntare il dito contro gli esecutivi precedenti per le cifre, diffuse dall'Istat, sulla Recessione tecnica dell'Italia, i vertici Confindustria e Inps non nascondono le loro preoccupazioni per i Dati negativi del pil. Il primo a lanciare le accuse è Luigi Di Maio: "I Dati Istat di oggi testimoniano che chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha portato fuori dalla crisi. I Dati Istat ...

