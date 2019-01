Conte | rilancio nostra economia avverrà nel secondo semestre 2019

Pil - Conte : nessuna preoccupazione - rilancio entro il 2019 : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , non è preoccupato dalla recessione tecnica certificata oggi dall'Istat con il Pil a -02,% nel quarto trimestre del 2018. " nessuna preoccupazione . A noi interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia, che avverrà sicuramente nel 2019 perché saranno attuate le misure approvate con la manovra. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 ", ha affermato Conte . Riguardo alla ...

Conte : da Matera parta rilancio del Sud : 14.10 " Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia", ha detto il premier Conte alla cerimonia inaugurale per la città Capitale della Cultura europea. "E' inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna prendere la macchina. Questo ...

