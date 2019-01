caffeinamagazine

: Baby George incontra una sconosciuta per strada si presenta con un nome falso - italianaradio1 : Baby George incontra una sconosciuta per strada si presenta con un nome falso - Noovyis : Un nuovo post (Baby George incontra una sconosciuta per strada si presenta con un nome falso) è stato pubblicato su… - zazoomblog : Baby George si presenta a una passante con un nome finto: «Ciao sono Archie». Il tenero episodio fa il giro del web… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019), ovvero il principino d’Inghilterra, non smette di sorprendere il grande pubblico con le sue stranezze tenere da bambino. Il figlio di William e Kate, amatissimo per le sue buffe espressioni, immortalate in una fan page, è uno tra i reali d’Inghilterra più amati dai sudditi. A solo cinque anni è una vera e propria star. Come ha riportato una cittadina londinese al settimanale The Sun, il principinosembra a suo agio nel ruolo di reale inglese, e oltre ad essere un piccolo lord è anche un grande burlone. A scuola si fa chiamare PG ma, come rivela la fonte, dagli sconosciuti si fa chiamare con un altroIl fatto è accaduto nel Berkshire, vicino la casa dei Middleton.stava passeggiando insieme alla nonna Carole, la mamma di Kate Middleton, e alla sorellina Charlotte, quando una signora con un cane al guinzaglio ha attirato la sua attenzione. Il ...