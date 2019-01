Roma | una pistola e 94 colpi pronti all’uso | in manette 49enne

Ricetta ciambella al cappuccino : l'aRoma del caffè in una torta soffice e vellutata : La ciambella al cappuccino è una torta squisita e soffice, da gustare fetta dopo fetta. Il sapore intenso di caffè si miscela agli altri ingredienti sani e genuini, generando un dolce che risulta perfetto sia per la colazione che per un'occasione speciale. Dolce classico della tradizione italiana, la ciambella al cappuccino è una torta fatta in casa che ricorda i sapori di un tempo, cucinata dalla nonna e tramandata di generazione in ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Roma? Serve una grande prestazione» : FIRENZE - " Roma ? Sarà la partita più importante della Coppa Italia, non di tutta la stagione, visto che è ancora lunga. E la stagione non si deciderà domani sera" . Così il tecnico della Fiorentina ,...

Roma - richiedente asilo tenta abuso su una donna alla stazione : salvata da un passante : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Fiorentina - Pioli : 'Contro la Roma serve una grande prova' : 'La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani contro la Roma, teniamo tanto ...

Montegranaro. Michele Placido in una "Serata Romantica" tra teatro e musica : appuntamento venerdì 1 febbraio : La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui "Così è , se vi pare, " di Luigi ...

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore : Umberto invita Andreina ad una cena Romantica : Nuove Anticipazioni settimanali della soap opera 'Il Paradiso Delle Signore' in onda alle ore 15:40 dopo la trasmissione 'Vieni Da Me', condotta da Caterina Balivo. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Umberto, alle prese con nuovi cambiamenti nella sua vita. Gli spoiler Delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che il banchiere farà il gioco di Luca e Andreina dopo la decisione di invitare la ...

Roma : allontanati dai buttafuori di una discoteca - prendono l'auto e li investono : Un grave fatto di cronaca si è verificato a Roma nella notte fra sabato e domenica. Le scene di follia sono state riprese dalle telecamere di sicurezza all'esterno di un locale. Le immagini, immortalate anche dai cellulari dei presenti, stanno ora facendo il giro del web. Due ragazzi, forse in preda ad alcol e droga, dopo essere stati respinti all'ingresso della discoteca Qube di Via Portonaccio a Roma, hanno messo in atto una deplorevole ...

Serie A - Atalanta - Roma 3 - 3 - Di Francesco : 'Non possiamo buttare all'aria così una vittoria' : Al termine della partita, l'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , a cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel ...

'Segretarie. Una vita per il cinema' il documentario di Rago e Masciale il 31 gennaio alla Casa del Cinema di Roma : Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci, Resi Bruletti, Fiammetta Profili: questi nomi ai più saranno sconosciuti, ma si tratta di sei donne che hanno fatto la ...

Roma - il Pg : è una città tra le più sicure al mondo |Da Milano : al Nord mente unica per roghi di rifiuti : Nelle relazioni inaugurali ogni procuratore generale affronta un tema specifico. A Napoli si denuncia la carenza di organici, a Torino si lancia l'allarme-prescrizione, Trieste ricorda l'arresto di Battisti...

Matteo Salvini - una donna lo contesta alla periferia di Roma : "Assassino" - lui la ignora : Una donna con una bandiera arcobaleno sulle spalle ha urlato: "Assassino" contro Matteo Salvini, in visita alla periferie di Roma a un villino con box confiscato in via Vernio. "Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l'anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini". Dopo un lungo pe