Rage 2 - prova

eurogamer

: Siamo volati a Londra per assaggiare una fetta d'inferno in #Rage2. Ecco le nostre impressioni! - Eurogamer_it : Siamo volati a Londra per assaggiare una fetta d'inferno in #Rage2. Ecco le nostre impressioni! - eppesuigun86 : @Monicanpl @Folk_Rage @SkyTG24 Si rilassi, studio e cultura non appartengono solo a Lei. E ripeto, la scelta è pol… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) È stata Londra ad accoglierci per l'ultimo evento dedicato a2. Sono passate alcune settimane dalla nostra visita agli studi londinesi di Bethesda e finalmente possiamo raccontarvi ciò che abbiamo visto eto.Rispetto alle demo "chiuse"te fino allo scorso anno, l'hands-on a cui siamo stati invitati ci ha permesso di mettere per la prima volta mano ad una discreta porzione dell'open-world apocalittico che vedrà la luce degli scaffali a partire dal prossimo 14 maggio.Una sala illuminata solo da soffuse luci bianche e squarci di rosa (il colore simbolo di2). Due file di postazioni con una comoda seduta, un monitor sufficientemente grande e un paio di cuffie di dicreta qualità. Dopo un leggero briefing riepilogativo e un paio di nuovi trailer, che dovrebbero essere usciti proprio oggi, è arrivato il momento di mettere mano al pad, o alla tastiera per chi ha scelto ...