Poste entra nel consorzio Hyperledger per la blockchain

Fattura elettronica 2019 - chiarimenti delle Entrate : 5 risPoste chiave : L’Agenzia delle Entrate continua a fornire chiarimenti su un argomento molto spinoso, che sta gettando i contribuenti nel panico: la Fatturazione elettronica, in vista del 1° gennaio 2019, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di invio dell’e-Fattura. Per questi motivi il Fisco ha creato una pagina dedicata sul suo portale, con tanto di linee guida in pdf e formato video e ha pubblicato una serie di Faq per rispondere a domande tipo che in ...