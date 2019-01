Inter-Lazio: Quarti di Finale Tim Cup, probabile formazione

lanotiziasportiva

: Squadra in campo questa mattina in vista dell'impegno di #CoppaItalia ?? Qui tutte le ?? dell'allenamento di oggi ??… - Inter : Squadra in campo questa mattina in vista dell'impegno di #CoppaItalia ?? Qui tutte le ?? dell'allenamento di oggi ??… - Sport_Mediaset : #CoppaItalia, #MilanNapoli 2-0: rossoneri in semifinale. Una doppietta di #Piatek trascina la squadra di Gattuso,… - sscnapoli : Con i suoi 47 punti il Napoli ha 7 punti di vantaggio sull’Inter, 14 sulla Roma e 15 sulla Lazio ?? #ForzaNapoliSempre -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)si preparano a darsi battaglia neididi Coppa Italia; gara secca a San Siro, chi vince approda in semiDopo la brutta sconfitta contro il Torino, l’proverà a riscattarsi in Coppa Italia contro la, reduce anche da una sconfitta come i nerazzurri, ma dal tenore nettamente diverso.Il quarto didi Coppa Italia trasi giocherà giovedì 31 gennaio alle ore 21.00. Lo scenario sarà quello dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita in questione chiude il quadro in attesa delle semifinali.Le statistiche della Tim CupL’è stata eliminata in 4 delle ultime 6 occasioni in cui ha disputato ididi Coppa Italia dopo aver passato il turno in tutte le precedenti 8 partecipazioni. Laè arrivata in seminelle ultime due edizioni della Coppa Italia: non ha mai superato i...