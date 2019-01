Honor 10 Lite | smartphone da 239 euro con schermo grande e autonomia elevata

Una spuntatina al prezzo per Huawei P20 Lite - Honor 10 Lite e Galaxy S9 solo oggi 27 gennaio : Trapelano un po' a sorpresa alcune interessanti opportunità per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android oggi 27 gennaio, soprattutto per quanto riguarda coloro che hanno nel mirino prodotti come Huawei P20 Lite, Honor 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Alcuni sono arrivati da pochissimo sul mercato, altri negli ultimi dodici mesi hanno conquistato apprezzabili quote di mercato, ma a prescindere stiamo vivendo un fine settimana ricco ...

OTA di gennaio 2019 per Honor 9 Lite : il punto su LLD-L31 8.0.0.141(C432) : Potreste aver ricevuto, o ricevere nelle prossime ore, un nuovo aggiornamento del vostro Honor 9 Lite, lo smartphone entry-level che ha fatto innamorare tutti, e che ricordiamo essere provvisto di 4 fotocamere (2 anteriori e 2 posteriori). Il pacchetto di riferimento è contraddistinto dalla sigla 'LLD-L31 8.0.0.141(C432)', con un peso di 107MB (se avete urgenza di procedere per la speranza che il pacchetto risolva qualcuno dei problemi che state ...

Honor View 20 e Lite : prezzo Italia - Amazon e recensione : Honor View 20 e Lite: prezzo Italia, Amazon e recensione È finita l’attesa per gli appassionati di tecnologia mobile, infatti, ieri è stato presentato il nuovo arrivato in casa Honor, brand di Huawei. L’Honor View 20 è già disponibile in Italia al costo di 699,90 euro nell’unica versione al momento disponibile cioè quella con 8 Gb di Ram e 256 Gb di memoria interna. Honor View 20: prezzo competitivo Proprio il costo dell’Honor View ...

Prende corpo la patch con EMUI 9 per Honor View 10 Lite : beta da oggi 23 gennaio : Negli ultimi tempi ci siamo concentrati soprattutto su EMUI 9 per Honor 10, almeno per quanto riguarda questo produttore (qui trovate il nostro ultimo bollettino sull'argomento), ma da oggi 23 gennaio a quanto pare dovremo aprire la nostra mente anche a Honor View 10 Lite, almeno stando alle informazioni raccolte per i nostri lettori. A dirla tutta, ufficialmente il lancio della nuova beta di cui tanto si parla in queste ore riguarda Honor 8X, ...

ZenFone 5 Lite - ZenFone 5 - Honor 9 Lite - Honor Play - Galaxy A5 (2017) - Moto Z3 e altri ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nuovi aggiornamenti sono in roll out per i seguenti modelli di smartphone: ASUS ZenFone Max M1, ASUS ZenFone 5, HONOR 9 Lite, Motorola Moto Z3, HONOR Play, ASUS ZenFone Live L1, ZenFone 5 Lite, ZenFone 3 Max e Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy a5 (2017). L'articolo ZenFone 5 Lite, ZenFone 5, HONOR 9 Lite, HONOR Play, Galaxy A5 (2017), Moto Z3 e altri ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Le cuffie true wireless Honor FlyPods Lite arrivano in Italia a 99 euro : In occasione dell'annuncio in Italia di HONOR View20 e HONOR Watch Magic, il produttore cinese annuncia anche le cuffie FlyPods Lite. L'articolo Le cuffie true wireless HONOR FlyPods Lite arrivano in Italia a 99 euro proviene da TuttoAndroid.

Honor View 10 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie ed EMUI 9.0 in beta : I possessori di HONOR View 10 Lite che desiderano provare in beta Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0 possono aderire al programma di test e aggiornare: ecco come fare. L'articolo HONOR View 10 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie ed EMUI 9.0 in beta proviene da TuttoAndroid.

Mi A2 Lite a 169€ - il Nuovo AmazFit Verge e tanti altri Xiaomi su Honorbuy [codice sconto] : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone e non sapete quale prendere, o addirittura avevate già pensato di puntare un dispositivo Xiaomi, beh allora questo è davvero il vostro giorno fortunato! Honorbuy ha deciso di leggi di più...

Extra sconto Mediaworld con codice promo : offerte su Huawei P20 Lite e Honor View 10 Lite fino al 14 gennaio : Gran bella sorpresa l'Extra sconto Mediaword online da oggi 12 e fino a lunedì 14 gennaio. Con un codice promozionale si potranno acquistare non pochi smartphone con un ulteriore risparmio rispetto a quello già interessante dello store. Gli affari migliori riguardano una doppietta di device Android di tutto rispetto: il sempre verde Huawei P20 Lite ma anche l'Honor View 10 Lite. Come approfittare dell'Extra sconto Mediaworld? La promozione ...

Rilancio dei SuperaSaldi Euronics con Huawei P Smart e Honor 9 Lite il 10 gennaio : nuove offerte : Ci sono nuove interessanti offerte Euronics online che possiamo prendere in esame oggi 10 gennaio per tutti coloro che stanno pensando di acquistare uno Smartphone Android, a partire da prodotti come Honor 9 Lite e Huawei P Smart. Entrambi si riferiscono ad un pubblico che non ha grossissime pretese da un punto di vista hardware e che, al contempo, intendono spendere una cifra contenuta nel portarsi a casa un nuovo device. Proviamo dunque a ...

Deciso calo del prezzo per Huawei P20 Lite - P20 e Honor 10 su Amazon il 9 gennaio : Ci sono ottime indicazioni oggi 9 gennaio per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android su Amazon, alla luce di alcune offerte che a mio modo di vedere sono particolarmente apprezzabili soprattutto per chi intende assicurarsi un Huawei P20 Lite, P20 o un Honor 10. Nella settimana in cui il noto store prevede sconti speciali nel settore moda, al punto da lanciare una pagina promozionale apposita, non possiamo certo tralasciare le ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - Honor View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Moto X4 - Honor 9 Lite - Essential Phone PH-1 - ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2 : Oggi nuova "pioggia" di Aggiornamenti per per Motorola Moto X4, HONOR 9 Lite, Essential Phone PH-1, ASUS Zenfone Max M2 e Zenfone Max Pro M2 L'articolo Aggiornamenti in roll out per Moto X4, HONOR 9 Lite, Essential Phone PH-1, ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2 proviene da TuttoAndroid.

Conviene Honor 10 Lite - adesso che è disponibile in Italia? Riflessioni : Da ieri 3 gennaio il mondo dell'elettronica all'italiana vanta un prodotto in più: Honor 10 Lite risulta finalmente disponibile all'acquisto presso i principali rivenditori. Le colorazioni disponibili sono tre: Sapphire Blue, Sky Blue e Midnight Black, tutte contraddistinte da un effetto cangiante, con dettagli riflettenti. Il pannello frontale presenta una diagonale da 6.21 pollici con risoluzione FullView HD, screen-to-body ratio del 90% ed ...