ilnapolista

: De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema: la Juventus Nove tifosi su diec… - napolista : De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema: la Juventus Nove tifosi su diec… - SSCNapoliNews : De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema: la Juventus - NoccHOne : Zero idee, zero gioco, nessuno che punti l'avversario, Zielinski sempre titolare e la sensazione che il miglior gio… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) È antipatico perché dice la verità Non esiste persona più difficile, complessa, ma nello stesso tempo capace, cruda e sincera di Aurelio De. Artefice di grandi intuizioni, talvolta imprevedibili, vedi l’ingaggio di Ancelotti, e non l’avrei mai detto io per primo, ma nello stesso capace di perdersi, talvolta, per questioni di lana caprina. È nel suo carattere, di persona, ma pochi lo sanno, che nonostante il cognome che porta ha dovuto costruire le sue attività dae da zero. Come per il Calcio. Ed è ilche ilabbia mai avuto, grazie ai conti fin troppo in regola e alla grande continuità di risultati. Però nove tifosi su dieci non lo tollerano. Perché dice la verità. E per questo risulta antipatico, nonostante abbia spesso ragione. Perché basta una partita come quella di ieri sera per mandare tutto all’aria, per tornare a ...