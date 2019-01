Cardito | si può prevenire e contrastare l' orrore?

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Domenica a, un comune in provincia di Napoli, si è consumato un terrificante delitto. Un giovane uomo di 24 anni ha ucciso a schiaffi, pugni e calci, il figlio della sua compagna di 7 anni e mandato in ospedale la sorellina poco più grande."Avevano rotto la sponda del letto appena comprato mentre giocavano" ha detto l'uomo al termine di un lungo interrogatorio durante il quale ha spiegato di aver avuto "un momento di follia". E ha massacrato i bambini. Follia.. Male allo stato puro.Ma cosa può scatenare una violenza tanto feroce e inaudita? Cosa può spingere un uomo ad accanirsi con tale ferocia sul corpo di bambini? L'ira e il turbamento non sono sufficienti a spiegare, se non siamo capaci, contemporaneamente, di farci le domande giuste.Quell'uomo aveva bisogno di essere aiutato? Quella famiglia era in grado di farcela da sola? I servizi ...