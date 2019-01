Spoiler Un posto al sole 4-8 febbraio | Viscardi vuole impedire l' incontro di Simona e Vera

Spoiler Un posto al sole all'8 febbraio : si aggravano le condizioni di Gaetano Prisco : Lunedì 4 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole', capace d'incuriosire i milioni di telespettatori alle prese con dei cambiamenti nella vita di Franco. La figura di Gaetano potrebbe tornare ad essere presente nella vita del marito di Angela, che da poco tempo ha accettato di lavorare come coach in palestra, ma una notizia inaspettata ha cambiato lo stato d'animo dell'uomo. Gli Spoiler degli ...

Un Posto Al Sole - Spoiler all'8 febbraio : Valerio pressato dalla richieste dell'ex moglie : Le recenti puntate della soap opera 'Un Posto Al Sole' pongono l'attenzione intorno al personaggio di Valerio, anche a causa dell'arrivo dell'ex moglie, pronta a creare dei problemi nella vita dell'uomo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio rivelano che il Viscardi si sente pressato dalle richieste ricevute da Simona. La relazione con Elena attraversa un momento di crisi, in cui le incomprensioni ...

Spoiler Un Posto Al Sole : Vittorio si prende la rivincita su Anita : Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riescono ad attirare milioni di telespettatori; l'attenzione sarà presto sul personaggio di Vittorio. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio fanno notare che il figlio di Guido non ha mai smesso di amare Anita e si serve dell'aiuto di Alex per avere delle informazioni sulla ragazza. L'amica di Vittorio, però, inizia a ...

Spoiler Un Posto al Sole : Saviani costretto a sottostare alle direttive del capo : Le recenti puntate della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' hanno Posto al centro delle attenzioni la vicenda riguardante Michele, finito in uno scandalo dopo un video postato dagli studenti sul suo conto. L'uomo ha provato a raccontare durante la trasmissione radiofonica, il rapporto odierno tra il professore e gli alunni ma ha dovuto fare i conti con il direttore al punto che ha messo a repentaglio il proprio Posto di lavoro. Le ...

Spoiler Un Posto al Sole : Michele riceve un nuovo video : Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continua a essere presente la vicenda riguardante il video che ha visto coinvolto Michele. Quest'ultimo vuole a tutti i costi dimostrare di essere stato una vittima del video manipolato dagli studenti con i quali ha fin dal primo giorno avuto un rapporto complesso. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che il ...

Spoiler Un Posto Al Sole : la convivenza tra Renato e Raffaele diventa più difficile : Lunedì 28 gennaio inizia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che, nel corso degli anni, è sempre stata apprezzata dai milioni di telespettatori italiani. La famiglia Poggi si trova alle prese con i lavori di ristrutturazione al punto che Renato è stato costretto a trasferirsi con la compagna a casa di Raffaele: ma tuttavia nuovi problemi potrebbero mettere a repentaglio la situazione. Le anticipazioni ...

Un Posto al Sole Spoiler : l'incontro tra Elena e Simona e il ritorno di Gaetano Prisco : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Per la settimana che andrà dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno: primo tra tutti l’arrivo a sorpresa di Simona, la madre di Vera, in un momento piuttosto delicato per la fragile coppia composta da Elena Giordano e il suo ex Valerio ...

Spoiler Un posto al Sole : Rossella triste - Beatrice nei pensieri del'ex : Torna Un posto al Sole con le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 21 fino al 25 gennaio sul canale televisivo Rai 3. La settimana scorsa si è conclusa con il malessere che ha colpito improvvisamente Roberto Ferri, dopo essere uscito dai Cantieri Flegrei, sorpreso e sotto shock per aver scoperto che Alberto Palladini è tornato. Personaggio da non dimenticare è quello di Rossella che non riesce a trovare pace riguardo la recente ...

Spoiler Un Posto Al Sole della settimana : Diego chiede a Franco di assumerlo in garage : Le recenti trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continuano a porre l'attenzione intorno al personaggio di Diego che si sente in colpa per la fine della storia tra Patrizio e Rossella. Quest'ultima ha capito di essere innamorata del figlio maggiore di Raffaele come dimostra il loro bacio sebbene Diego non abbia intenzione di iniziare una storia con la Saviani poiché si potrebbero complicare ulteriormente i rapporti con il ...

Spoiler Un Posto Al Sole - trame all'1 febbraio : arriva l'ex moglie di Valerio : Nelle prossime puntate dal 28 gennaio all'1 febbraio la soap opera di Rai Tre, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45, regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani che si troveranno alle prese con l'arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta di Simona, ex moglie di Valerio costretta a fare ritorno nella citta di Napoli perché è venuta a conoscenza delle gravi condizioni psichiche della figlia Vera che si trova in ...

Spoiler Un Posto Al Sole : Susanna ha un confronto con la madre di Niko : Continuano a incuriosire gli spettatori le vicende dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole' che, con il passare degli anni, riesce sempre a ottenere ottimi ascolti. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Giulia che decide di indagare riguardo alla vita dei coniugi Picardi in quanto Adele sembra impaurita dal marito. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Roberto si trova ...

Spoiler Un Posto Al Sole : Rossella spinge Patrizio a non rinunciare ai suoi sogni : La storyline riguardante i personaggi di Patrizio e Rossella ha fatto in questi mesi da cornice alla longeva soap opera di Rai Tre, in onda dal 1996, 'Un Posto Al Sole'. L'arrivo di Diego ha cambiato il destino dei due ragazzi in quanto si è creato un rapporto stretto tra il figlio maggiore di Raffaele e Rossella, al punto che la studentessa di medicina si è rivelata fondamentale per aiutare il fratello di Patrizio a superare un momento ...

Spoiler Un Posto Al Sole dal 21 al 25 gennaio : Ferri alle prese con un delicato intervento : La soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole', che va in onda dal 1996 sul piccolo schermo, vede nuove sorprese nella vita dei protagonisti principali, a partire dal personaggio di Roberto Ferri. Quest'ultimo ha dovuto incassare un duro colpo per ottenere la conferma come direttore generale delle Imprese Viscardi ed è stato costretto a cedere alla richiesta del proprietario Valerio Viscardi. Inoltre, è tornato a lavorare ai Cantieri l'avvocato ...