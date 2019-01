Omicidio Anna Piccato | si stringe il cerchio e la svolta è vicina | Uccisa per tre

Cremona - investì ciclista dopo una lite. Ma sbagliò persona. Condannato per tentato Omicidio : Tre anni e dieci mesi di reclusione. Questa la condanna decisa dal gup Elisa Mombelli nei confronti di Manuele Boschetti, 51enne cremonese, che il 2 settembre del 2016 investì con la sua Fiat Punto il ciclista Giuseppe M., 58enne cremonese, scambiandolo per la persona con la quale aveva avuto una lite poco prima. Le accuse per Boschetti, incensurato, fino a poco tempo infermiere in case di riposo ma ora a casa per problemi di salute, erano ...

Varese - Omicidio di Marilena Rosa Re : Vito Clericò condannato all’ergastolo : Fu Vito Clericò a uccidere e decapitare Marilena Rosa Re, i cui resti vennero ritrovati in un orto e in un campo nelle campagne in provincia di Varese. È quanto ha stabilito la giudice per l’udienza preliminare, Alessandra Simion, condannando all’ergastolo il 66enne di Garbagnate Milanese, in carcere dal settembre 2017 con l’accusa di omicidio della 58enne di Castellanza, scomparsa nel luglio di due anni fa. Il gup ha accolto ...

Omicidio Meredith Kercher - la Corte di Strasburgo condanna lItalia : 'Violati i diritti di Amanda Knox' : L'Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007: a stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo , che ha deliberato sul ...

Omicidio Meredith : perché l'Italia è stata condannata a risarcire Amanda Knox : La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia a risarcire la ragazza statunitense, che ha raccontato di...

Omicidio Meredith - “violati i diritti di Amanda Knox” : Corte di Strasburgo condanna l’Italia : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox, processata e assolta per l’Omicidio a Perugia di Meredith Kercher, durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Italia condannata a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8000 euro per le spese legali.Continua a leggere

Anna - uccisa dietro la chiesa : Omicidio feroce e senza un perché : Anna Piccato, 70 anni, ex operaia Indesit, originaria di Martiniana Po, è stata trovata morta mercoledì mattina a Barge...

Omicidio ambulante marocchino : condanna confermata a 30 anni per Marco Barba : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Omicidio di Cocò - condannati all'ergastolo i colpevoli : Sono stati condannati all'ergastolo Faustino Campilongo, di 42 anni, e Cosimo Donato, di 41, imputati dell'Omicidio di Nicolas 'Cocò' Campolongo, il bambino di tre anni assassinato il 16 gennaio del ...

Bergamo - l'Omicidio di Gorlago : Stefania Crotti ingannata con una rosa. Bendata all’incontro con Chiara : Chiara Alessandri, fermata per il delitto, ha convinto un amico ad aiutarla raccontandogli che voleva fare una sorpresa a una coppia di amici

Omicidio Janira - condanna all’ergastolo per l’ex fidanzato Alessio Alamia | : La sentenza della corte d’Assise è stata letta dopo 5 ore di camera di consiglio. Assolto dall’accusa di stalking

Omicidio Janira : condanna all’ergastolo per l’ex fidanzato Alessio Alamia | : La sentenza della corte d’Assise è stata letta dopo 5 ore di camera di consiglio. Assolto dall’accusa di stalking

Usa - condannato per Omicidio di una bimba di 8 anni : pedofilo ucciso da altri detenuti : Negli Stati Uniti d'America, precisamente in un istituto penitenziario dell'Oklahoma, il detenuto Anthony Palma, secondo quanto riferisce il sito Teleclubitalia.it, è stato trovato morto all'interno della sua cella, dopo essere stato ucciso dagli altri detenuti del carcere. In particolare, il presunto esecutore del suo omicidio sarebbe stato il compagno di cella, determinato a porre fine alla vita dell'uomo a causa degli orrendi crimini commessi ...

Omicidio Desirée Piovanelli : Erra - condannato a 30 anni - chiede la revisione processo : Giovanni Erra, condannato a 30 anni per l'Omicidio di Desirée Piovanelli, studentessa di Leno (Brescia), ha intenzione di chiedere la revisione del processo. L'uomo, ex operaio, è considerato l'ispiratore del branco di giovanissimi che a fine settembre 2002 uccise la ragazzina (dopo averla attirata in una trappola e tentato di stuprarla). Ora, Erra, dopo 17 anni di carcere ha dichiarato ai suoi legali: «È tempo di verità», La richiesta di ...

Omicidio Marco Vannini - il pg : “Tutta la famiglia va condannata - il ritardo dei soccorsi dopo lo sparo fu concertato” : Per la morte di Marco Vannini dev’essere condannata tutta la famiglia Ciontoli. Lo ha chiesto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Vincenzo Saveriano al termine della requisitoria del processo di secondo grado. Saveriano ha chiesto una pena di 14 anni per l’accusa di Omicidio volontario in concorso. Marco Vannini, 20 anni, è morto alle 3,10 del 18 maggio 2015 a casa dei Ciontoli, a Ladispoli, a causa di un ...