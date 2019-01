No al processo | la mossa di Salvini sul caso Diciotti

processo Catania - la mossa del cavallo di Salvini : L'indole era di urlare "processatemi" al Tribunale di Catania, rinunciando all'immunità, con la certezza di avere l'assoluzione piena di fronte al "tribunale del popolo", inteso come opinione pubblica che vuole vedere bloccate non una, ma dieci, cento Diciotti. E di incassare un plebiscito. Però c'è più di un motivo se la notte ha portato consiglio, rispetto agli sfoghi del giorno prima. Perché in politica ...