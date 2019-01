Metro Exodus esclusiva temporale di Epic Games Store? Valve parla di decisione

Metro Exodus non uscirà su Steam prima del 2020 : Dopo un lungo periodo in pre-order su Steam, Metro Exodus si prepara ad abbandonare la piattaforma fino al 14 Febbraio 2020, a causa di una recente collaborazione tra Epic Games e Deep Silver, per portare il gioco sulla nuova piattaforma Epic Games Store come esclusiva temporanea. Metro Exodus esce da Steam: Valve afferma “è un comportamento scorretto” Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic ha dichiarato: Metro ...

La versione PC di Metro Exodus sarà disponibile in esclusiva Epic Store : Epic Games e Deep Silver hanno annunciato oggi che la versione digitale per PC di Metro Exodus sarà disponibile esclusivamente sull'Epic Store. I giocatori potranno dunque acquistare entrambe le versioni del titolo (base e deluxe) a partire da 59.99 euro sullo Store proprietario di Epic.Ecco le parole di Klemens Kundratitz, CEO di Deep Silver:"Siamo lieti di collaborare con Epic al fine di portare sul mercato la versione digitale di Metro ...

Microsoft Store svela il peso di Metro Exodus : Mancano circa due settimane all'arrivo di Metro Exodus per console e PC, ma alcuni di voi potrebbero voler preparare i propri sistemi al download imminente.Come riporta Dualshockers, saranno necessari 53,45 GB, le informazioni sul download ci arrivano dallo Store Microsoft. Sebbene sia molto probabile che questi numeri siano gli stessi su tutte le console, non sarebbe sorprendente se ci fosse una differenza con la versione PC. Soprattutto perché ...

Metro Exodus : 4A Games annuncia i requisiti di sistema PC : Deep Silver e 4A Games hanno appena svelato le specifiche del PC consigliate per Metro Exodus. Grazie alla scalabilità del 4A Engine, Metro Exodus offrirà una grande esperienza sull'hardware entry-level, ma gli appassionati potranno utilizzare le ultime schede video e raggiungere i 4K a 60FPS con le impostazioni Extreme.Non ci resta che andare a scoprirle nel dettaglio.requisiti MINIMI Read more…

Metro Exodus : I Requisiti PC Minimi - Consigliati - Alti ed Estremi : Deep Silver e 4A Games hanno oggi svelato le specifiche del PC consigliate per Metro Exodus. Grazie alla scalabilità del 4A Engine, Metro Exodus offrirà una grande esperienza sull’hardware entry-level, ma gli appassionati potranno utilizzare le ultime schede video e raggiungere i 4K / 60FPS con le impostazioni Extreme. Metro Exdous: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: : WINDOWS 7 | 8 | 10 CPU : INTEL CORE I5-4440 ...

Pubblicato il secondo episodio del documentario dedicato al making of di Metro Exodus : Deep Silver e 4A Games hanno oggi Pubblicato la seconda parte del making of di Metro Exodus - una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati al gioco. Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti prima dello sviluppo quinquennale di Metro Exodus, questa serie porta i ...

Metro Exodus : Il nuovo Making of ci parla dell’Engine : Il secondo episodio, del documentario in tre parti che esplora le origini del team dietro ai videogame di Metro, è ora disponibile Metro Exodus: Il nuovo Making Off è sull’Engine Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la Seconda Parte del Making of di Metro Exodus – una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a ...

Il nuovo trailer di Metro Exodus ci offre uno sguardo ravvicinato alla categoria dei fucili : Sempre meno giorni ci separano da una delle uscite di maggior peso di questo 2019, ovvero dall'uscita dell'attesissimo Metro Exodus.Il gioco sviluppato da 4A Games lo abbiamo già visto in azione parecchie volte, solamente pochi giorni fa un video gameplay di 10 minuti ci ha fornito un nuovo sguardo a questo nuovo capitolo della serie.Tuttavia, oggi è giunto il momento di focalizzare l'attenzione sulla categoria dei fucili. Il nuovo trailer, ...

Metro Exodus : Deep silver non è preoccupato per le uscite di febbraio : febbraio è un mese molto ricco in termini di uscite, per esempio il 15 saranno pubblicati titoli del calibro di Crackdown 3, Far Cry 5:New Dawn, Jump Force e Metro: Exodus. Deep silver non sembra affatto preoccupata del fatto che Metro dovrà competere in qualche modo con i titoli elencati prima, come emerge da alcune dichiarazioni.Come riporta Critical Hit, l'head of global brand management di Deep silver Huw Beynon ha affermato che in molti ...

Metro Exodus : il nuovo Weapons Trailer svela l'arsenale di armi di Artyom e della sua banda di Spartans : Deep Silver e 4A Games hanno oggi rivelato il Weapons Trailer di Metro Exodus. Ricco di filmati inediti e di immagini delle iconiche armi fatte a mano nella Russia post-apocalittica, questo Trailer rivela il devastante arsenale di armi utilizzate da Artyom e dalla sua banda di Spartans durante il loro viaggio attraverso la Russia.Prima di lasciarvi al filmato, diamo uno sguardo al comunicato della compagnia."La serie Metro è sempre stata famosa ...

Metro Exodus : Il nuovo Trailer mostra le Armi : Nelle prossime settimane arriveranno nuovi video per ogni singola classe di Armi. Deep Silver e 4A Games hanno oggi rivelato il Weapons Trailer di METRO EXODUS. METRO EXODUS: Alla scoperta delle Armi nel nuovo Trailer Ricco di filmati inediti e di strabilianti immagini delle iconiche Armi fatte a mano nella Russia post-apocalittica, questo Trailer rivela il devastante arsenale di Armi utilizzate da Artyom e dalla sua banda di ...

Metro Exodus userà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Come segnala DSOGaming, Deep Silver e 4A Games hanno appena aggiornato la pagina Steam dedicata a Metro Exodus, rivelando che l'atteso nuovo capitolo della serie utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo. Sfortunatamente il team non ha ancora annunciato i suoi requisiti di sistema per PC, mentre il gioco è disponibile per il pre-ordine e in arrivo tra meno di un mese.Sia Metro 2033 Redux che Metro Last Light Redux sono stati lanciati su GOG, ...

Metro Exodus - parla l'autore dei romanzi : la narrazione è più importante della grafica di un gioco : Qualche giorno fa, l'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi di Metro, Dmitri Glukhovsky, ha concesso un'interessante intervista a PCGamesN nella quale ha snocciolato alcune teorie sulla "consistenza" di un gioco e su quanta importanza riveste la componente narrativa a scapito degli aspetti meramente tecnici.In particolare, lo scrittore (che in 4A dirige il team di sceneggiatori impegnati a plasmare la narrativa del gioco) ...

Metro Exodus avrà finali multipli : I finali multipli sono stati un punto fermo della serie Metro dal lancio di 2033 nel 2010. Bene, ora è stato confermato che il terzo capitolo della serie, Metro Exodus, avrà anche lui finali multipli. PSU ha avuto l'opportunità di intervistare Huw Beynon, Global Brand Manager di Deep Silver in un evento di anteprima di Metro Exodus la settimana scorsa e in questa occasione è stata ricevuta la conferma."Non è un segreto che entrambi i giochi ...