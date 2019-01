Fifa | chiesta la liberazione di Hakeem Al Araibi

calcioweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) Fatma Samoura, Segretario Generale dellaha accolto nella giornata di ieri l’ex nazionale australiano Craig Foster e Brendan Schwab (World Players Association) per discutere la situazione diAl, calciatore e nazionale del Bahrain attualmente detenuto in carcere in Thailandia. Al, 25 anni è stato condannato a 10 anni di carcere per atti vandalici contro una stazione di polizia. Il calciatore rischia l’estradizione in Bahrain. “L’incontro e’ stato molto produttivo e ci ha permesso di scambiare informazioni molto utili sul caso, soprattutto dopo che il signor Foster aveva incontratoAlla scorsa settimana a Bangkok. Esortiamo vivamente le autorita’ di Thailandia e Bahrain a fare la cosa giusta e garantire, come questione d’urgenza, che il signor Alpossa tornare tranquillamente in ...