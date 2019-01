Rally per Azimut vola in cima al FTSE MIB

WRC - Citroen - quota 100 al Rallye Monte Carlo. Ogier : 'Non davamo nulla per scontato' : Pur con qualche difficoltà, come il problema all'acceleratore che lo ha fatto un po' sbottare nella mattinata di domenica, il sei volte campione del Mondo Rally riesce comunque a regalare a Citroen ...

Rally Montecarlo 2019 : Sebastien Ogier inizia con il piede giusto e supera Neuville di un soffio : Sebastien Ogier (Citroen C3) inizia con il piede giusto la sua rincorsa al settimo Mondiale, vincendo il Rally di Monte-Carlo 2019. Il pilota transalpino, che sulle strade del Principato è reduce da sei trionfi consecutivi, ha dovuto faticare parecchio per centrare questo primo successo, chiudendo con soli 2.2 secondi sul belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che si era portato a soli 4 decimi prima della Power Stage finale, poi vinta dal ...

WRC 2019 Rally Monte Carlo : grande festa per Ogier e Citroën : Sébastien Ogier e la Citroën hanno iniziato alla grande il WRC 2019 : il sei volte campione del mondo, al debutto con la C3 , si è aggiudicato il Rally di Monte Carlo . Il pilota transalpino ha terminato la corsa davanti a Thierry Neuville , 2° con la Hyundai i20 Coupé , e a Ott Tänak , 3° con ...

Arctic Lapland Rally - Bottas chiude col botto : vittoria di tappa e quinto posto assoluto per il finlandese : Il pilota della Mercedes ha chiuso al quinto posto assoluto il suo primo Rally, vincendo anche l’ottava tappa insieme al suo navigatore Timo Rautiainen Splendida figura di Valtteri Bottas nell’Arctic Lapland Rally, chiuso al quinto posto della classifica generale. Nel primo appuntamento del campionato finlandese, il pilota della Mercedes non ha affatto demeritato considerando il suo debutto nei Rally, vincendo anche ...

Rally Italia Talent 2019 - l’occasione giusta per raggiungere il sogno di una vita [FOTO] : La manifestazione che punta a dare ad aspiranti piloti e navigatori la possibilità di partecipare gratis a un vero Rally sta registrando un numero record di iscritti Sarà il tortuoso tracciato del Circuito di Siena, a Castelnuovo Berardenga (SI), a ospitare da venerdì 25 a domenica 27 gennaio la selezione toscana di Rally Italia Talent, giunto quest’anno alla sua sesta stagione. Quello senese è il terzo dei nove appuntamenti in cui si ...

Rally - tutto pronto per la 47ª edizione del FIA World Championship : parte la caccia a Sébastian Ogier : Quattordici gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il prossimo 17 novembre Scatterà su Dazn giovedì 24 gennaio, con il Rally di Montecarlo, la 47esima edizione del FIA World Rally Championship, il campionato del mondo Rally, che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming. Saranno 14, tra cui la novità del Rally del Cile, gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il 17 ...

Rally Montecarlo 2019 - il percorso e le 17 speciali ai raggi X. 323 - 83 km ricchi di insidie tra le strade del Principato : L’attesa sta per finire: giovedì 24 gennaio comincia il Mondiale Rally 2019 con il tradizionale prologo a Montecarlo. I migliori piloti al mondo si sfideranno dal 24 al 27 gennaio nell’87esima edizione del Rally di Montecarlo, una delle tappe più impronosticabili ed affascinanti del calendario WRC. Il percorso prevede 17 prove speciali per un totale di 323,83 chilometri contro il cronometro distribuite su quattro giornate di gara ...

Rally - Mondiale 2019 : la mina vagante Sebastian Loeb. Un Campionato part-time per il fuoriclasse francese : Mancano pochi giorni alla partenza del Rally di Montecarlo, prologo di un Mondiale WRC 2019 che si preannuncia molto spettacolare ed equilibrato sulla falsariga della passata stagione. La lotta per il titolo dovrebbe coinvolgere tre piloti su tutti: il sei volte campione del mondo Sebastien Ogier, il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak. Tuttavia questo trio delle meraviglie dovrà fare i conti anche con l’eterno Sebastien ...

Rally - Mondiale 2019 : i favoriti. Tutti contro Sebastian Ogier. Tante insidie per il francese verso la settima corona : Manca davvero poco e scatterà ufficialmente il Mondiale Rally 2019, 47esima edizione della storia. Si annuncia, come sempre, grandissima battaglia nei 14 appuntamenti previsti, dall’esordio di Monte-Carlo, fino alla tappa australiana di metà novembre. Mai come in questo campionato che si va ad aprire, ci saranno porte aperte per Tutti. Sia ben chiaro, ovviamente, il grande favorito è, e rimane sempre, il campione in carica, il francese ...

Sono aperte le iscrizioni al Rally della Val d'Orcia : ... ci stanno dando una grossa mano in quanto credono fermamente che la promozione del territorio sia fondamentale per tutta l'economia locale e per far conoscere le nostre bellezze storiche e ...

