optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Leaving Neverland di Dan Reed divide il pubblico sulle accuse contro Michael Jackson, parlano i due protagonisti @michael… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Leaving Neverland di Dan Reed divide il pubblico sulle accuse contro Michael Jackson, parlano i due protagonisti @michael… - OptiMagazine : Leaving Neverland di Dan Reed divide il pubblico sulle accuse contro Michael Jackson, parlano i due protagonisti… - OndaMusicale : Michael Jackson: il film 'Leaving Neverland' scatena l'ira furibonda dei suoi famigliari -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Ciò chedi Danha scatenato dal momento in cui il Sundance Film Festival ne ha annunciato la proiezione per il 25 gennaio, è stato riaccendere i riflettori su una vicenda che si era già conclusa con l'assoluzione piena die con la dimostrazione delle falsità portate in tribunale. Eppure, nonostante i numerosi appelli, il documentario nuovamente incentratodi pedofiliail cantante scomparso è stato trasmesso all'Egyptian Theatre di Park City, e dopo le quattro ore della prémiere ilè esploso in una standing ovation mentre all'esterno si attivavano le proteste.Una standing ovation di unaccuratamente selezionato dal regista, in quanto non era gradita la presenza di quanti sostenevano l'innocenza del Re del Pop, innocenza dimostrata soprattutto dal tribunale e dall'FBI. La dimostrazione sulla faziosità del ...