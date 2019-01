Come organizzare un' escursione in elicottero sul Grand Canyon

Desk Day : Come organizzare la scrivania per lavorare meglio : RiorganizzazioneLa regola del bersaglioSolo ciò che serveGli indispensabiliLe pratiche aperteCe lo sentiamo ripetere da quando siamo bambini: l’ordine nelle cose che facciamo riflette l’ordine mentale. Ce lo suggerivano per i quaderni alle elementari, per la nostra cameretta e per tutta una serie di altri àmbiti. organizzare e ordinare è senza dubbio impegnativo, ma regala una certa soddisfazione a lavoro ultimato. Oltre a essere appagati, ...