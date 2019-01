Pensione di reversibilità con età pensionabile | la proposta dell’Ocse

termometropolitico

: @Mahddalena L'inconscio ti sta dicendo di puntare tutto sulla pensione di reversibilità. - SimoTarantino : @Mahddalena L'inconscio ti sta dicendo di puntare tutto sulla pensione di reversibilità. - Dany_Warda : @bianchi_ennio Due ex colleghi, marito e moglie, tutti e due percepivano gli 80€. Mia madre con 604€ di pensione re… - Alberto92044403 : Esempio.mia madre 86 anni gravi problemi psico fisici,indispensabile assist.h24,pensione reversibilità,di mio padre… -

(Di domenica 27 gennaio 2019)dicon età: laOcse sulladiNonostante la sua evidente necessità, occorre modernizzare ladi. La, che ha stilato il consueto rapporto Pensions Outlook 2018, mira ad arginare un fenomeno che disincentiva il lavoro femminile, ma soprattutto che in Italia equivale al 2,5% del Pil, esattamente, 1,5 punti percentuali sopra la media europea. Questi i dati relativi alle pensioni ai superstiti elaborati dall’Ocse. Un fenomeno che ci vede vicini alla Grecia, ma molto lontani dalla media europea. Da qui la necessità di ritoccare ladi, magari allungando i requisiti anagrafici per il suo raggiungimento.di2019 a 67 anni? Lasarebbe quella di rivedere le condizioni per ricevere ladi ...