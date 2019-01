Juventus | gli appunti rubati al big bianconero sul mercato | chi hanno puntato in serie A

Juventus - Sky risolve il giallo degli appunti di Paratici : 'Non sono obiettivi di mercato' : Questa mattina l'indiscrezione rilanciata da “Il Tempo” ha fatto il giro del web. Il quotidiano ha pubblicato la foto di un biglietto lasciato da Fabio Paratici in un ristorante di Milano. Sul foglio c’erano appuntati i nomi di Zaniolo, Chiesa, Romero, Tonali e Milinkovic Savic. Ovviamente si pensava che questi potessero essere degli obiettivi di mercato della Juventus. Nel pomeriggio, però, Sky Sport, ha fatto chiarezza e ha spiegato che il ...

Juventus - risolto il giallo degli appunti di Paratici : nessuna lista di mercato - aveva incontrato il Genoa : Un biglietto di Paratici , direttore sportivo della Juve e un giallo che probabilmente ora ha una soluzione, soprattutto quello per ciò che riguarda il nome Savic . Ma andiamo per gradi e ...

Paratici distratto : dimentica un foglietto con gli obiettivi di mercato della Juventus : Fabio Paratici ha preso molto più potere alla Juventus da quando è uscito di scena l'ex amministratore delegato Beppe Marotta. Da fine ottobre, infatti, ha un peso specifico molto più elevato nelle decisioni che riguardano e riguarderanno il mercato in entrata e in uscita del club di Corso Galileo Ferraris. Il dirigente 46enne di Borgonovo Val Tidone, però, ha commesso, forse, un piccolo errore dato che ha dimenticato un foglietto con scritti ...

Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori/ Calciomercato Juventus : Savic - Zaniolo e... : Fabio Paratici, secondo Il Tempo, avrebbe dimenticato un foglio al ristorante pieno di nomi di calciatori interessanti che sta facendo molto discutere.

Biglietti Lazio-Juventus - come acquistare i tickets per il match di Serie A del 27 gennaio : Domenica 27 gennaio (ore 20.30) si giocherà Lazio-Juventus, match valido per la 21^ giornata della Serie A di calcio. All’Olimpico di Roma andrà in scena il big match di questo turno, la capolista farà visita ai biancocelesti che hanno perso il quarto posto in classifica dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli. Si preannuncia una partita vibrante e particolarmente accesa, i bianconeri partiranno come sempre con tutti i favori del ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus : contro la Lazio - al netto degli infortuni - spazio ai titolarissimi : Dopo una settimana senza turni infrasettimanali, la Juventus si prepara alla delicata trasferta capitolina. Domani sera all'Olimpico si svolgerà Lazio-Juventus, gara difficile perché solitamente i biancocelesti in casa sono più pericolosi, nonostante il loro livello tecnico rimanga inferiore a quello della capolista. L'obiettivo Champions League impone alla Vecchia Signora di non commettere passi falsi in campionato che vuole mettere in ...

Calciomercato Juventus : Mata nuovo obiettivo - spiraglio per Ramsey a gennaio (RUMOURS) : Il Calciomercato della Juventus non è solo Benatia, con cui continua il braccio di ferro, oppure i sogni Marcelo, Isco, Pogba. Nelle ultime ore è uscito un nome nuovo per la prossima estate, si tratta di Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United. Sempre in Inghilterra sembra che l’Arsenal abbia abbassato le richieste per cedere subito Ramsey. Mata è la nuova idea per il Calciomercato della Juventus Il Calciomercato ...

