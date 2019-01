' Izzo tra i migliori difensori italiani | ora torniamo in corsa per l' Europa'

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA. Daniel Grassl : che esordio! Matteo RIzzo non strabilia. Nel tardo pomeriggio Della Monica-Guarise : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, seconda giornata di gare a Minsk (Bielorussia) e oggi si assegneranno anche le prime medaglie Della rassegna continentale. Si incomincia in mattinata con lo short program maschile, i riflettori saranno tutti puntati su Javier Fernandez che vuole conquistare il settimo titolo europeo consecutivo prima di ritirarsi ma lo spagnolo dovrà stare attento ai vari ...

Ars : seduta straordinaria con Tajani. Lupo : Europa è nostro orIzzonte : "L'Europa è il nostro orizzonte e vogliamo sia un orizzonte di giustizia, pace, democrazia, solidarietà e sviluppo. Facciamo nostre le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la ...

Trivelle - Lega di traverso : il compromesso con M5s non c’è. E dall’emendamento è sparito il divieto all’utilIzzo dell’air gun : Quello che era stato presentato come un compromesso, col passare delle ore si è rivelato un accordo unilaterale. Il motivo è semplice: l’emendamento al Dl Semplificazioni presentato dal capogruppo M5s in Senato Patuanelli e con primo firmatario il grillino Castaldi non piace per niente alla Lega di Salvini. Lo si è capito nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, quando il capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo si è trincerato ...

Lutto in casa Roma - è morto Pedro ‘Piedone’ Manfredini : realizzò 104 gol in giallorosso tra il ’59 e il ’65 : La società giallorossa ha comunicato la scomparsa dell’attaccante argentino, avvenuta nella giornata di oggi all’età di 83 anni La Roma piange la scomparsa all’età di 83 anni di Pedro ‘Piedone’ Manfredini, attaccante giallorosso dal 1959 al 1965. A dare l’annuncio la società capitolina su Twitter: “L’As Roma piange la scomparsa di Pedro Manfredini, uno dei più grandi attaccanti della storia ...

“La cattiva strada” - la passione ricambiata di un 14enne per una suora che scandalizzò i francesi : Una scuola francese maschile negli anni Ottanta, il collège – che corrisponde poi alla nostra scuola media – il ritorno dalle vacanze estive ancora ben visibile sui volti di alunni animati da una voglia di ricominciare che svanisce poco dopo lo squillo della prima campanella. Le panche e i banchi che sanno di nuovo come le divise e i libri di testo, i vecchi insegnanti e quelli nuovi come i sorveglianti che passeggiano in ...

IndirIzzo email trafugato? Scopritelo con questo test : Il vostro Indirizzo email è stato trafugato? Possibile, ma se volete togliervi ogni dubbio, continuate pure nella lettura. Non succedeva dal 2013 (all'epoca il fail aveva coinvolto Yahoo, per un totale di un miliardo di account violati) di assistere ad una simile appropriazione indebita di dati, questa volta portata alla luce da Troy Hunt, un ricercatore che si è fatto le ossa nel campo della sicurezza informatica. Sono stati circa 770 i milioni ...

Scoprite se anche il vostro indirIzzo email è tra gli oltre 700 milioni vittime di una fuga : Una nuova colossale fuga di informazioni sta mettendo a rischio oltre 770 milioni di indirizzi email e 21 milioni di password. Scoprite se siete stati colpiti anche voi. L'articolo Scoprite se anche il vostro indirizzo email è tra gli oltre 700 milioni vittime di una fuga proviene da TuttoAndroid.

Sorbillo : «Il calcio non c’entra - mai pagato il pIzzo» : Un incendio cinque anni fa Il calcio non c’entra. Gino Sorbillo chiarisce il suo pensiero e lo corregge in un’intervista al Corriere della Sera. «Non e` stato per la mia difesa in chiave antirazzista di Koulibaly. Il calcio non c’entra. È camorra, e` abbastanza chiaro oramai. Nel centro storico, come in altri quartieri di Napoli, ci sono assetti criminali in continuo fermento. Cambiano le alleanze. Di conseguenza ogni volta, nelle ...

BUSETO PALIzzoLO : CARABINIERI SALVANO OPERATORE ECOLOGICO INVESTITO E RIMASTO INTRAPPOLATO : Nella mattinata di venerdì 11 gennaio, durante un normale servizio di controllo del territorio, intorno alle 12:30 una pattuglia di militari della Stazione di BUSETO PALIZZOLO transitando in quella ...

Australian Open 2019 - il sorteggio di Camila Giorgi e il tabellone dell’azzurra. Pliskova all’orIzzonte : Camila Giorgi vorrà essere grande protagonista agli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurra cercherà di giocarsi tutte le sue carte in un torneo in cui potrebbe davvero fare molto bene, la marchigiana dovrà tenere alta la bandiera dell’Italia che al femminile sta facendo davvero molta fatica a emergere. La 27enne esordirà al primo turno contro Dalila ...

Un caseificio nella Terra dei Fuochi : Biagio Izzo tra cronaca e ironia : 'Se un'idea non ha significato e utilità sociale non m'interessa lavorarci sopra.' Molto probabilmente Tartaglia ha colto in pieno queste parole di Eduardo De Filippo quando ha scritto ' I Fiori del ...

Biondi - RIzzo e la sua pseudo sinistra : Questa è fuffa politica, propaganda. Salvini gioca facile . Poi viene anche aiutato, perché c'è Maurizio Martina che vuole fare il referendum, così avrà il 15%. E' una roba da tafazzi . Gramsci si ...

Banditi - trappole e pIzzo. Ecco la strada maledetta dove è scomparso Luca : Definirla 'superstrada' è un eufemismo, ma il pedaggio di 2mila Cfa , 3 euro, serve a regalare un alone di dignità alla 'N1', il percorso che unisce Bobo Dioulasso, la seconda città del Burkina Faso, ...