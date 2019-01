Video in asili e case di riposo Il «no» del sindacato

Asili - tre casi di maltrattamenti in pochi giorni. La legge per la Video sorveglianza è ancora ferma al Senato : “Troppo blanda” : È accaduto di nuovo. La polizia di Cassino (Frosinone) ha denunciato due maestre di una scuola d’infanzia, di 54 e 63 anni accusate di maltrattamenti continuati nei confronti di bambini. Il tutto mentre nel quartiere Magliana, nella Capitale, un’altra maestra è stata sospesa. Questo a poche ore dalla vicenda che riguarda un asilo di Ariccia, alle porte della Capitale dove, stando alle intercettazioni ambientali e alle riprese video, tre maestre ...

"Videosorveglianza in asili e ospizi. Legge inutile senza l'obbligatorietà" : Ma se una scuola non ha i soldi per acquistare la carta igienica provvederà mai a dotarsi di costose telecamere a circuito chiuso? Per questo quel possono nel meraviglioso mondo dell'italiano diventa ...