Report sulla nevicata aretina gennaio 2019

retemeteoamatori

(Di sabato 26 gennaio 2019) Cari amici di Rete Meteo Amatori oggi voglio documentarvi con alcune foto la neve caduta nei giorni scorsi nell’aretino a quote piuttosto basse.Martedì 22si sono avute nevicate a quote intorno ai 500/600 metri di altezza soprattutto nelle seconda parte della giornata con i primi accumuli nevosi già dai 700/800 metri.In serata e nottata complice l’aria più fredda in ingresso la quota neve si è spinta fino a 200/300 metri di altezza con la città di Arezzo che ha ricevuto una spolverata.Neve che ben presto è andata sciogliendosi fino ai 600/700 metri, in attesa della nuova perturbazione entrata Mercoledì che ha portato nuovi fenomeni e altre nevicate dai 600 metri in su.Nella giornata di Venerdì 25, forti venti molto freddi di Grecale con isoterme intorno ai -6°/-7° a 850 hPa hanno ghiacciato la neve presente al ...