Reggio Calabria | il Coordinamento Genitori | ' vergogna! A cinque mesi dall' inizio della

Anno giudiziario - a Reggio Calabria oltre al personale manca perfino il Palazzo di giustizia : Non ci sono magistrati, mancano i cancellieri e pure il Palazzo di giustizia, i cui lavori sono iniziati più di 10 anni fa, ancora non è stato completato. Per la terza volta consecutiva, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Reggio Calabria si è tenuta non in Tribunale ma nei locali della Scuola allievi carabinieri. L’intervento del presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis parte proprio con la polemica sull’“anomalia ...

Reggio Calabria : a Gambarie la festa della neve continua : Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo ...

Salvini : "Sgombereremo le baraccopoli di Foggia e Reggio Calabria" : 'Quello che abbiamo fatto al Cara di Castelnuovo di Porto lo faremo anche nelle tendopoli di Foggia e Reggio Calabria'. Il ministro dell'Interno Salvini in una conferenza stampa al Viminale ha ...

Terremoto 1908 : a Reggio Calabria un incontro sulle "Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 dicembre" : Tuttavia fu proprio l'enormità delle distruzioni a costringere gli studiosi a rivedere i concetti di sismologia, geologia, urbanistica, sociologia, scienza e tecnica delle costruzioni. Quella ...

Terremoto 1908 : a Reggio Calabria un incontro sulle “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 dicembre” : Si terrà giovedì 24 gennaio 2019 presso la Sala Villetta della Biblioteca De Nava promosso congiuntamente dall’Associazione Anassilaos e dalla Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il quarto degli incontri dedicati al 110° anniversario del Terremoto del 1908. Tema della manifestazione le “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 ...

Roberto Di Bella chi è/ L'incontro con i ragazzi del liceo 'Da Vinci' di Reggio Calabria - Liberi di scegliere - : La storia di Roberto di Bella raccontata nella fiction 'Liberi di scegliere' con Alessandro Preziosi in prima serata su Rai1

Deliveroo sbarca al Sud : nel 2019 si comincia da Taranto - Reggio Calabria e Palermo : Un anno di espansione nazionale attraverso il consolidamento del servizio nelle regioni del Sud Italia . Sarà anche questo il 2019 di Deliveroo , la piattaforma leader dell'on-line food delivery, ...

Violentissimo temporale tropicale su Messina e Reggio Calabria : +14°C nella notte in pieno inverno - forte grandine in atto [LIVE] : Un Violentissimo temporale di carattere tropicale sta colpendo nella notte lo Stretto di Messina e Reggio Calabria. Particolarmente colpita negli ultimi minuti la zona sud di Reggio Calabria, dove si stanno verificando una tempesta di fulmini e una forte grandinata. La temperatura è di +14°C nella notte e in pieno inverno: un’anomalia particolarmente significativa. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Reggio Calabria senz’acqua per un guasto alla nuova condotta della Diga del Menta inaugurata meno di 3 mesi fa : Da 4 giorni, precisamente da Venerdì 18 Gennaio, a Reggio Calabria decine di migliaia di cittadini sono senz’acqua: nei popolosi quartieri di Reggio Campi, Villini Svizzeri, Spirito Santo, Trabocchetto, Sbarre, Gebbione, Santa Caterina e Tremulini, i rubinetti sono a secco per un “guasto alla condotta forzata adduttrice della Diga del Menta ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento nei serbatoi di distribuzione“, come illustrato ...

Reggio Calabria - tre anni di carcere per violenza privata al rampollo dei clan Giovanni Tegano : Tre anni di carcere per il rampollo della cosca di Archi, periferia nord di Reggio Calabria. Con l’accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, è stato condannato Giovanni Tegano, nipote del boss omonimo, ex latitante ed ergastolano, ritenuto uno dei mammasantissima della ‘ndrangheta reggina. Lo ha deciso il gup al termine del processo con il rito abbreviato accogliendo le richieste del sostituto procuratore della Dda Walter ...

Università di Messina - appello degli studenti di Reggio Calabria : 'non chiudete la sede distaccata reggina' : ... corso di economia aziendale, scrivono un appello all'ateneo per non chiudere la sede sulla sponda calabrese dello Stretto Con una lettera-appello, gli studenti del corso di studi in economia ...

Reggio Calabria : a Roghudi il convegno "Lo Sport è Vita… Tutti protagonisti nessuno escluso" : Proprio da questo titolo ci sono stati in questo convegno diverse persone che hanno voluto parlare di quello che è lo Sport, dell'unione tra Religione e Sport, e soprattutto evidenziare che lo Sport ...