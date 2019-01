MotoGp – Il commovente addio al piccolo Julen di Marc Marquez | “un triste risveglio”

sportfair

: SportFair: MotoGp – Splendido omaggio a Nicky Hayden, ritirato il numero 69: il commovente messaggio della fidanzat… - EViolati : SportFair: MotoGp – Splendido omaggio a Nicky Hayden, ritirato il numero 69: il commovente messaggio della fidanzat… - EViolati : SportFair: MotoGP – Paolo Simoncelli commovente: “sono un padre disperato e arrabbiato con Dio” [VIDEO].… - infoitsport : MotoGP – Paolo Simoncelli commovente: “sono un padre disperato e arrabbiato con Dio” [VIDEO] -

(Di sabato 26 gennaio 2019)ed il messaggio social per, il bambino ritrovato morto in un pozzo in Spagnatra le sue storie Instagram ha dedicato questa mattina un dolce pensiero a. Il, caduto 17 giorni fa in un pozzo vicino Malaga , è stato ritrovato morto nella notte. Una vera e propria tragedia, che ha colpito tutta la Spagna, e che ha coinvolto anche il pilota di. Il sette volte campione del mondo ha scritto sui social: “unrisveglio! Riposa in pace! Un abbraccio forte a tutta la famiglia e a tutte quelle persone che hanno collaborato incessantemente. #DEP”. Ecco il messaggio social diL'articolo– Ilaldi: “unrisveglio” FOTO SPORTFAIR.