Moavero Milanesi in Israele e Palestina

Enzo Moavero Milanesi commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia : "Parte del dibattito sulle Europee" : "Siamo abituati a un dibattito anche duro all'interno degli Stati, lo siamo meno su scala europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in merito allo scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.Secondo Moavero, sarebbero "parte del dibattito che ci accompagnerà verso le elezioni europee: dobbiamo abituarci a questi toni".

Moavero Milanesi : "L'Ue deve cambiare. È colpa sua se i governi litigano sui migranti" : Se il governo italiano litiga è colpa dell'Europa. È questo il senso delle parole di Enzo Moavero Milanesi che, in un'intervista al Corriere della Sera, punta il dito contro gli egoismi di alcuni stati Ue che non hanno consentito di sbloccare più velocemente lo stallo di Sea Watch e Sea Eye. La situazione poi si è risolta ma, spiega il ministro degli Esteri, l'Ue ha perso l'ennesima occasione di trovare un accordo per ...

