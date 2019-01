Maltempo Balcani | trasporti in tilt per abbondanti nevicate

Maltempo Balcani : la neve crea problemi in Montenegro e Bosnia : Abbondanti nevicate hanno creato oggi nuovi disagi e problemi alla circolazione nella regione Balcanica, in particolare in Montenegro e Bosnia-Erzegovina. La neve e il ghiaccio sono stati all’origine anche di diversi incidenti stradali, compresi due autobus usciti di strada in Bosnia-Erzegovina con il ferimento di numerose persone. L’aeroporto di Podgorica, la capitale montenegrina, è rimasto aperto a fasi alterne con parecchi voli ...