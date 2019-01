Maghi e illusionisti in scena per una serata da ' mille e una sorpresa'

ilmessaggero

: Arriva in Italia per la prima volta #TheIllusionists lo spettacolo di magia che riunisce sul palco 8 grandi illusio… - DanieleMignardi : Arriva in Italia per la prima volta #TheIllusionists lo spettacolo di magia che riunisce sul palco 8 grandi illusio… - centroVulcano : AAA CERCASI #MAGHI #PRESTIGIATORI ED #ILLUSIONISTI per uno nostro nuovo show a loro completamente dedicato: 'VULCAN… - noth2loos : @2014TheVirgin Ipotesi di sintesi parahegeliana: stregato sa di incantesimo, un'illusione più totalizzante del magh… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Un colpo di fulmine per alcuni, una conferma di emozioni per altri. La magia, come la vita, è un insieme di alchimie. Al teatro Olimpico per la sedicesima edizione di SuperMagic, lo show fondato da ...