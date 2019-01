La Casa di Carta | come una banda di ladri spiega meglio di chiunque la morale iniqua

La Casa di carta - fondazione Salvador Dalì chiede pagamento diritti per uso immagine : La Fundación Gala-Salvador Dalí vuole levare la maschera, che riproduce proprio le fattezze di Dalì, ai protagonisti di La casa di carta. O, almeno, farsi pagare i diritti per l'uso dell'immagine dell'artista. A riportarlo è El Pais, facendo riferimento a fonti della fondazione.Il quotidiano spagnolo dà conto anche della difesa della casa produttrice della serie di Netflix, Atresmedia, secondo cui "la maschera è un disegno che ricorda ...

Addio alla maschera di Salvador Dalí ne La Casa di Carta 3? Scoppia la polemica per l’uso non autorizzato del suo volto : Mentre proseguono le riprese de La Casa di Carta 3, la serie di Alex Pina fa parlare di sé anche per altre vicende non prettamente legate alla sua produzione: dopo le proteste di diverse associazioni di Partigiani per l'uso di Bella Ciao, Scoppia un nuovo caso intorno ai riferimenti usati nella serie cult di Netflix. La Fondazione GalaDalí non ha affatto apprezzato l'uso delle maschere che ritraggono il volto del celebre artista spagnolo, ...

Reddito di cittadinanza - come funzionerà la carta di Poste. 'Non si può spedire a Casa' : Reddito di cittadinanza , come funzionerà la carta di Poste ? Lo ha spiegato l'amministratore delegato Matteo Del Fante in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato del funzionamento del ...

Il Professore de La Casa di Carta come Batman - Wolverine e Superman : Alvaro Morte tra supereroi e paure : L'iconico Professore de La Casa di Carta rischia di ingabbiare il volto del suo interprete, Alvaro Morte, nel ruolo del geniale ideatore della rapina del secolo, animato non solo dalla sete di denaro ma dalla voglia di riscatto dopo una vita di malattia e dolore. Un rischio classico per chi si ritrova ad essere identificato col suo personaggio più celebre, un po' come Bryan Cranston sarà sempre Walter White di Breaking Bad o Kyle MacLachlan Dale ...

Sono italiane le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3 - su Netflix confermato l’anno d’uscita della terza stagione : Sono tutte made in Italy le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3, scattate sul set dei nuovi episodi allestito a Firenze nella giornata del 4 gennaio scorso per girare alcune scene della terza parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola. Dopo l'enorme spoiler che ne è derivato, Netflix non ha potuto fare altro che scegliere gli scatti di Firenze come prime immagini promozionali della terza stagione: d'altronde tutto il ...

Pedro Alonso racconta le prime scene di Berlino ne La Casa di Carta 3 girate a Firenze : “Sequenze delicate ed intime” : Quelle realizzate in Italia sono state le prime scene di Pedro Alonso nuovamente calato nei Berlino ne La Casa di Carta 3: sui suoi canali social, l'attore ha raccontato l'emozione di essere tornato ad interpretare il fascinoso e crudele ladro nella serie spagnola di Netflix dopo aver lasciato il nostro Paese, confermando che quelli italiani sono stati i suoi primi ciak. L'attore, che si è anche intrattenuto col collega Alvaro Morte al Museo ...

L’uscita de La Casa di Carta 3 slitta a gennaio 2020? L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia dal set di Firenze : L'attesa era tutta per la primavera 2019, ma l'indiscrezione secondo cui l'uscita de La Casa di Carta 3 slitta a gennaio 2020 sta seminando il panico tra i seguaci della saga dei rapinatori di Netflix che aspettano con ansia i nuovi episodi. La serie cult di Alex Pina, diventata in un anno la più vista tra quelle non in lingua inglese sulla piattaforma streaming, è attualmente in produzione con set sparsi in giro per il mondo: dopo le riprese ...

Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare Berlino - lo “sciamano malvagio” : “Sono il Messi di questa serie” : Avvistato a Firenze insieme ad Alvaro Morte per girare alcune scene di cui saranno protagonisti nei nuovi episodi in arrivo nel 2019 su Netflix, Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare l'enigmatico, crudele e narcisista Berlino, certamente tra i personaggi più amati delle prime due parti della serie rivelazione dello scorso anno. Con la diffusione de La Casa di Carta su Netflix, la sua popolarità è esplosa in tutto il mondo, ...

La Casa di Carta 3 - blitz degli attori agli Uffizi. Il direttore : “Spero che non vogliate pianificare un colpo dei vostri qui” : I protagonisti della serie Netflix la Casa di Carta hanno fatto incursione agli Uffizi di Firenze. A sorpresa, il Professore, interpretato da Alvaro Morte; Berlino, Pedro Alonso, ed il regista del serial, Jesus Colmenar, si sono presentati per una visita nel celebre museo di Firenze, città dove stanno girando alcune scene della terza stagione della serie. Nel loro tour tra i capolavori del museo hanno avuto una guida d’eccezione: il ...

Le star della Casa di Carta agli Uffizi : 'E se rubassimo Leonardo?' : 'Leonardo mi piace, è raffinato, saprei come rubarlo'. 'Anche Caravaggio mi intriga, possiamo prenderlo'. Botta e risposta da ridere tra ' Berlino ' e il ' Professore ' durante la loro visita speciale ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con spoiler : che vuol dire l'abbraccio tra Berlino e il Professore? : ... che l'ha distribuita nel mondo con un successo enorme ed inaspettato: l'amatissimo, per quanto ambiguo e deplorevole, personaggio di Berlino sarà ancora protagonista nei nuovi episodi? La risposta ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con spoiler : che vuol dire l’abbraccio tra Berlino e il Professore? : Le scene de La Casa di Carta 3 girate a Firenze, sotto gli occhi increduli di centinaia di cittadini fiorentini e turisti nel centro storico della città, sono sostanzialmente delle anteprime assolute della terza stagione. Uno spoiler enorme quello che arriva dal set rispetto all'argomento più discusso sui social da quando lo scorso aprile è stata annunciata la terza stagione prodotta da Atresmedia e Vancouver Media insieme a Netflix, che l'ha ...