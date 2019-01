Trump annuncia la fine dello shutdown

Shutdown - trovato l'accordo : Trump annuncia la fine temporanea - : L'intesa raggiunta con i democratici prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane, mentre proseguiranno i negoziati sul finanziamento del ...

Usa - Trump annuncia : Patrick Shanahan segretario Difesa dal 1° gennaio - : Il presidente ha ufficializzato con un tweet la nomina del successore di Jim Mattis: si tratta del suo attuale vice. Il capo del Pentagono si è dimesso pochi giorni fa, dopo la decisione del tycoon di ...

Dopo la Siria l’Afghanistan : Trump annuncia il ritiro dei soldati. Il generale Mattis lascia : L’amministrazione perde un altro pezzo: il capo del Pentagono lascia per protesta contro la decisione del presidente

La Fed non cede a Trump : alza i tassi per la quarta volta e preannuncia due strette nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro sale fra il 2,25% e il 2,50%. "Le informazioni ricevute dall'ultima riunione di novembre indicano che il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi e che la crescita economica prosegue sostenuta. Le spese della famiglie sono aumentate" afferma la Fed nel comunicato diffuso al termine della riunione.La Fed stima che "ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse ...

La Trump Foundation chiuderà - ha annunciato la procura di New York : Per avere compiuto illegalità «intenzionali e ripetute» e avere usato i suoi fondi per scopi diversi dalla beneficienza

Usa - Trump annuncia altro addio : lascia segretario Interni Ryan Zinke - : A capo dell'agenzia che si occupa della gestione dei territori federali, della fauna selvatica e dei rapporti con i nativi americani, è stato coinvolto in una serie di casi in cui avrebbe violato il ...

Trump annuncia nomina nuovo capo stato maggiore Difesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Trump ha annunciato chi saranno il nuovo procuratore generale e la nuova ambasciatrice all’ONU degli Stati Uniti : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il nuovo procuratore generale – il capo del dipartimento della Giustizia – sarà William Barr, che aveva già ricoperto l’incarico durante l’amministrazione di George H. W. Bush, fra il 1991 e il