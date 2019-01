Soffre di bootloop lo Xiaomi Mi A2 | colpa della patch di gennaio

optimaitalia

: Soffre di bootloop lo #XiaomiMiA2: colpa della patch di gennaio - OptiMagazine : Soffre di bootloop lo #XiaomiMiA2: colpa della patch di gennaio -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)LoMi A2 sembra soffrire di problemi diirreversibili, presentatosi a seguito dell'aggiornamento con ladi sicurezza di2019 (con questo non vogliamo significare che tutti gli esemplari ne soffrano, nonostante le segnalazioni abbiano raggiunto ormai picchi importanti). Sulla base delle testimonianze raccolte, una volta terminata l'installazione del pacchetto sopra citato, loMi A2 pare non volerne sapere di avviarsi, con tendenza ad inchiodarsi al boot iniziale, esibendo solo una schermata statica con al centro il logo di Android One (versione OS su cui è basato), per poi spegnersi dopo qualche minuto.Non è andato a buon fine il tentativo di chi, disperato, ha provato la via del ripristino ai dati di fabbrica tramite una specifica combinazione di tasti. Per tamponare, qualora vi trovaste in questa situazione, dovreste optare per l'installazione ...