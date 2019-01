Risultati Eurolega 20ª giornata | CSKA Mosca corsaro a Barcellona | Bayern ok sul Khimki

sportfair

: Eurolega, 20.a giornata: risultati e classifica aggiornata - basketissimo : Eurolega, 20.a giornata: risultati e classifica aggiornata - zazoomblog : Classifica Eurolega 2018-2019 Risultati Calendario Date orari e programma - #Classifica #Eurolega #2018-2019 - z9basket : RT @basketissimo: Eurolega, 20.a giornata: programma, risultati e classifica -

(Di sabato 26 gennaio 2019) I russi vincono in Spagna, mentre i bavaresi espugnano il parquet del: Baskonia e Gran Canaria si arrendono a Darussafaka e Buducnost Si chiude la ventesimadi, cala il sipario con la vittoria delsul. Niente da fare per gli spagnoli al cospetto della terza forza del campionato, che si impone in trasferta con il risultato di 76-84Vittoria invece nel pomeriggio per ilMonaco sul, sconfitto a domicilio con il punteggio di 60-71. Partono fortissimo però i padroni di casa che, nel primo quarto, salgono addirittura sul +18. Piano piano però i bavaresi cominciano a risalire la china, compiendo il sorpasso nel terzo parziale, per poi chiudere definitivamente la contesa nell’ultimo quarto.Dopo quattro sconfitte consecutive, torna a vincere il Darussafaka che stende davanti al proprio pubblico il Baskonia. Partita ...