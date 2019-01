Milan | l' Inter vuole Zapata | Halilovic e Laxalt ai saluti | idea Deulofeu RUMORS

Clamoroso Inter : offerta a Zapata del Milan! : Secondo La Gazzetta dello Sport , a sorpresa c'è stata una mossa dell' Inter per il difensore Cristian Zapata . I nerazzurri stanno trattando con l'agente Ivan Cordoba, ex difensore nerazzurro, per il centrale colombiano a ...

Inter-Milan - a Milano nasce il nuovo derby del gol : La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber. ' Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di ...

Tokyo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano : La città di Tokyo ha scelto di essere presente alla prossima edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in scena dal 10 al 12 febbraio negli spazi di FieraMilanocity. La rappresentanza dell’ente del Turismo della città incontrerà, nella cornice della famosa fiera di settore meneghina, addetti ai lavori e consumatori interessati a scoprire tutto il meglio della capitale del Sol Levante. All’orizzonte sono molte le novità per Tokyo fra ...

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Intervista a Pupo : al Memo di Milano il 25 gennaio in una serata imperdibile : Sono stato in questo bellissimo locale a vedere altri spettacoli e non vedo l'ora di suonarci. Lì si suona davvero dal vivo! Tra l'altro è una location dove hai già avuto modo di esibirti in ...

Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

Piatek al Milan - l'intermediario è Giuffrida : ex della Buccino - flirtò anche con Belen : Giuffrida infatti può annoverare tra le sue vecchie fiamme diversi volti del mondo dello spettacolo: da Michela Coppa , ex ... a Cristina Buccino . Ma soprattutto pochi mesi fa si era parlato di lui ...

Milan-Piatek - ore decisive. Ma è scontro all'interno del club - : Archiviato ormai Gonzalo Higuain dopo 6 mesi deludenti e l'amaro epilogo in Arabia Saudita , l'argentino è in rotta verso il Chelsea, , il Milan è alla forsennata ricerca di una punta in grado di ...

Tifoso morto a Milano - arrestato capo storico ultrà Inter : E' stato arrestato dalla polizia Nino Ciccarelli , capo storico degli ultrà Interisti, nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri coi tifosi nerazzurri prima di Inter-Napoli disputata lo scorso 26 ...

Tifoso morto durante scontri a Milano - arrestato capo ultrà interista Ciccarelli : Pare siano giunte ad una svolta le indagini su quanto accaduto la sera di Santo Stefano prima della partita tra Inter e Napoli, quando a causa di violenti scontri fra tifosi è rimasto ucciso Daniele Belardinelli. Nella giornata odierna, infatti, è stato arrestato Nino Ciccarelli, storico capo-curva dell'Inter. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Guido Salvini. Inoltre, secondo quanto riportato da "Rai News", sarebbe finito ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - voltafaccia del Lipsia per Calhanoglu : costa troppo - non ci interessa : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Calhanoglu non si muoverà; il Lipsia si ritira perché il turco costa troppo, parola dell'allenatore.

Inter - vicino il rinnovo di Milan Skriniar (RUMORS) : Uno dei giocatori che l'Inter vuole blindare in vista della prossima estate è il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro. il difensore ha sorpreso tutti con il proprio rendimento, risultando essere quasi sempre il migliore in campo, anche nel peggior periodo attraversato lo scorso anno dai nerazzurri, tra ...