Marcello Lippi lascia l' incarico di ct in Cina dopo il ko in Coppa d' Asia

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

Milano - il figlio dell’ex ct Marcello Lippi picchiato e minacciato di morte : Era nella rampa dei box della sua abitazione di Milano, quando tre uomini con il volto coperto da caschi integrali lo hanno picchiato minacciandolo di morte. Davide Lippi, figlio dell’ex ct della Nazionale campione del Mondo Marcello, è stato aggredito in via Procaccini, una zona semicentrale del capoluogo lombardo, intorno alle 20 ma è riuscito a difendersi senza avere particolari conseguenze. Secondo quanto riportato, è molto probabile che sia ...

Marcello Lippi - arriva la prima sconfitta per la sua Cina in Coppa d'Asia : prima sconfitta, indolore, per la Cina di Marcello Lippi in Coppa d' Asia. La selezione guidata dall' ex ct della Nazionale Italia campione del mondo nel 2006, non ha patito il ko, poiché già certa della qualificazione agli ottavi di finale. I cinesi sono usciti sconfitti per 2-0 contro la Corea del

VIDEO La Cina di Marcello Lippi vola agli ottavi di finale della Coppa d’Asia : La Cina di Marcello Lippi si è qualificata agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. I ragazzi del CT Campione del Mondo 2006 con l’Italia hanno sconfitto le FiLippine per 3-0 (doppietta di Wu Lei, rete di Yu Dabao) e hanno così staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Di seguito il VIDEO con la vittoria della Cina e la qualificazione agli ottavi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Coppa d'Asia - debutto ok per la Cina di Marcello Lippi : 2-1 al Kyrgyzstan : AL-AYN, Emirati Arabi Uniti, - La Coppa d'Asia inizia nel migliore dei modi per Marcello Lippi : la sua Cina ha vinto contro il modesto Kyrgyzstan , nonostante gli avversari abbiano chiuso il primo ...

Marcello Lippi : "I miei quattro nomi d'oro per il 2019" : Zaniolo, Allegri, Mancini e Marotta i protagonisti della stagione. "Ancelotti super, ma il gap con la Juve è tanto. L'Italia riparte, Milan non delude"

