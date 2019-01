La ricetta dei bomboloni che sta facendo impazzire sul web

cosacucino.myblog

: Sono andato a Cesena e ho conosciuto Ramon: uno dei tre uomini che custodiscono gelosamente la ricetta del… - nicola_pinna : Sono andato a Cesena e ho conosciuto Ramon: uno dei tre uomini che custodiscono gelosamente la ricetta del… - enrinic : RT @guffanti_marco: #stiglitz, idolo dei #noeuro, ha indicato al #Venezuela la ricetta magica. Oggi tutti ne possono apprezzare i risultat… - Cosacucino : La #ricetta dei #bomboloni – passo passo con foto -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ecco ladeiche impazza sul webIngredienti180 g di uova= 4 70 g zucchero 100 ml acqua 100 g burro a temp ambiente 650 g farina 0. o manitoba 25 g di lievito di birra. Buccia di limone grattugiata (solo la parte gialla). Vaniglia. 7 g di salePreparazione Impastate tutti gli ingredienti, a mano o nella planetaria. Alla fine aggiungere il burro .Impastare finché l’ impasto diventa liscio e omogeneo. ( non deve essere duro).Fare lievitare per 2 ore. Stendere per 1 cm di spessore. Fare la forma con taglia pasta( io ho fatto con un bicchiere) Fare lievitare per circa 1 oreFriggere con olio già caldo.Ancora caldi una bella spolverata di zucchero.Potete farcire con Nutella, marmellata o crema pasticcera