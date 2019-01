Il Google I O 2019 si terrà | per la quarta volta consecutiva | a Mountain View dal 7 al 9

Messaggistica RCS e maggior copertura all’estero nel 2019 di Google Fi : Il 2019 di Google Fi inizia con l'adozione di RCS come sistema di Messaggistica predefinita e con l'incremento della copertura all'estero. L'articolo Messaggistica RCS e maggior copertura all’estero nel 2019 di Google Fi proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 - il parco di divertimenti di Google : Las Vegas – Come si fa a fare dimenticare le polemiche per il proprio assistente vocale che secondo alcuni spierebbe in casa nostra registrando tutte le conversazioni? Ci si presenta alla più grande fiera tecnologica al mondo e anziché porre l’attenzione sulla tecnologia, si costruisce un grande parco di divertimenti. Il premio per lo stand più originale e spassoso del Ces di quest’anno va sicuramente a Google, che ha ...

Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 : Lo speciale adblocker di Google Chrome, studiato per trovare applicazione soltanto nei confronti degli annunci "intrusivi", funzionerà a livello globale L'articolo Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sharp abbraccia 8K - AIoT e Google al CES 2019 : Sharp, presente al CES 2019 per la prima volta in quattro anni, approfitta del Consumer Electronics Show di Las Vegas per annunciare una nuova partnership con Google e per dimostrare il suo ecosistema 8K. La partnership di Sharp con Google è riservata esclusivamente all'Europa e riguarderà un'ampia gamma di Smart TV di quest'anno, con Android TV che sarà incluso in tutti i modelli e in tutte le fasce di prezzo. L'articolo Sharp abbraccia 8K, ...

Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande : Per il CES 2019 il team di Google ha deciso di presentarsi con uno stand molto più grande rispetto a quello dell'edizione dello scorso anno L'articolo Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

Samsung supporterà Amazon Alexa e Google Assistant sulle TV del 2019 : Samsung ha annunciato che gli utenti saranno in grado di controllare le imminenti tv QLED sia tramite Amazon Alexa che tramite Google Assistant, a patto che siano in possesso di un dispositivo come Amazon Echo o Google Home. Tuttavia, Alexa e Google Assistant potranno solo controllare il volume, accendere o spegnere la TV, cambiare ingresso o avviare le app selezionate, mentre Bixby dispone di funzionalità più avanzate come la possibilità ...

SOLITI IGNOTI - LOTTERIA ITALIA 2019 SPECIALE ESTRAZIONE/ Diretta streaming video : quel boom in Google Trends : I SOLITI IGNOTI LOTTERIA ITALIA: SPECIALE ESTRAZIONE. 5 biglietti vincenti Prima Categoria, caccia al premio da 5 milioni di euro. boom in Google Trends...

LG annuncia le TV del CES 2019 : ci sono OLED ed LCD - Google Assistant ed Amazon Alexa : Con il CES di Las Vegas alle porte, iniziano ad arrivare le anticipazioni sui prodotti che i coreani di LG annunceranno in quella occasione L'articolo LG annuncia le TV del CES 2019: ci sono OLED ed LCD, Google Assistant ed Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Costeranno di più i device Huawei dal Q3 2019? C’è Google di mezzo : I dispositivi Huawei e Xiaomi, oltre a quelli di tanti altri OEM cinesi (come ZTE), potrebbero presto costare di più per effetto della decisione presa da Google? Come riportato da 'Gizmochina.com', tutto partirebbe da un tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Android (cancellato dopo pochi minuti), secondo il quale Big G starebbe progettando di richiedere per sé un pagamento da parte di alcuni produttori cinesi per la questione legata alla ...

Un 2019 in forma - grazie alle sfide mensili di Google Fit : Le festività natalizie volgono al termine e sono molti gli utenti che, dopo essersi trovati in pranzi e cene apparentemente senza fine, vorrebbero […] L'articolo Un 2019 in forma, grazie alle sfide mensili di Google Fit proviene da TuttoAndroid.

Buon Anno : ecco il doodle di Google per il giorno di Capodanno 2019 : Buon Anno: Google come ogni Anno ci tiene a fare i suoi Auguri speciali per il giorno di CapodAnno 2019 e lo fa con un doodle speciale. Buon 2019 anche da parte di tutta la Redazione di MeteoWeb! L'articolo Buon Anno: ecco il doodle di Google per il giorno di CapodAnno 2019 sembra essere il primo su Meteo Web.