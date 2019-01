Trovata morta in spiaggia | il marito arrestato per omicidio

Trovata morta in spiaggia a Oristano - il marito arrestato per omicidio : Un 78enne italiano è stato arrestato per l'omicidio della moglie, una donna tedesca riTrovata morta sul litorale di Oristano. Svolta nelle indagini sulla morte di Brigitte Louise Pazdernik, la donna ...

Trovata morta - con gravi ferite al volto : 16.51 Il corpo senza vita di una donna, con ferite evidenti sul volto, è stato trovato nei pressi della chiesa di San Rocco, a Barge, nel Cuneese. Il cadavere era riverso in una pozza di sangue, con i vestiti lacerati. La donna è stata riconosciuta da alcuni parenti, ma il nome non è stato ancora reso noto. L'ipotesi più accreditata, secondo i carabinieri di Saluzzo, è quella dell' omicidio.

Scompare nel nulla dopo una serata con un collega : Emily Trovata morta dopo più di 2 settimane : Il mistero della scomparsa di Emily Wade, una 38enne del Texas mamma di una bambina di 7 anni, andava avanti ormai da più di due settimane. L’ultima persona ad averla vista la sera del 5 gennaio scorso era stato un suo collega. Lunedì Emily è stata trovata morta, nessuna traccia invece della sua auto.Continua a leggere

Scomparsa da casa e riTrovata morta in un dirupo : la Procura dispone l'autopsia : Per chiarire le cause della tragica morte della 42enne ritrovata senza vita, ieri pomeriggio, alla periferia di Montenero di Bisaccia. La morte improvvisa del compagno forse alla base della tragedia ...

Australia. Partorì le gemelline premature di 10 settimane - mamma 36enne Trovata morta : Una madre di due gemelline, scomparsa da qualche giorno, è stata trovata morta dopo una passeggiata sul Monte Nameless, vicino al Parco Nazionale di Karijini: il caso di Felicity Shadbolt, 36 anni, ha catturato l'attenzione dei media proprio per il passato della donna e la storia delle bambine. Che ora cresceranno senza la mamma.Continua a leggere

Mistero a Magione : Trovata morta col coltello conficcato nella schiena. Sospetti sulla figlia : Augusta Brunori è stata uccisa a coltellate in Umbria, a Villa di Magione, in provincia di Perugia. Sospetti sulla figlia 34enne, in cura per problemi psichiatrici. Era l'unica persona in casa al momento dell'omicidio.Continua a leggere

Donna Trovata morta nel Perugino - aveva un coltello nella schiena - : La Donna, 69 anni, è stata trovata all'esterno dell'abitazione di famiglia a Villa di Magione. A dare l'allarme la figlia

Bimba Trovata morta in culla col sangue che le usciva dal naso vicino Palermo : Una Bimba di appena due mesi è morta nella culla la scorsa notte. I genitori hanno trovato la piccola cadavere nella sua culla. La coppia avrebbe riferito un particolare, secondo cui la piccola aveva del sangue che le fuoriusciva dal naso, che potrebbe rivelarsi molto importante per spiegare le cause del decesso della neonata. I fatti si sono verificati a San Cipirello, nel Palermitano, tra sabato 12 e domenica 13 gennaio. Diverse ipotesi al ...

Bimba di 2 mesi Trovata morta nella culla con sangue che le usciva dal naso : chiesta autopsia : Tragedia a San Cipirello, nel Palermitano, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata senza vita dai genitori nella culla con del sangue che le fuoriusciva dal naso. Il pm di turno ha disposto l'autopsia: gli inquirenti non escludono il decesso per cause naturali, ma potrebbe essersi trattato anche di un incidente. Indagini in corso.--Tragedia a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove una Bimba di 2 mesi è stata trovata cadavere nella sua ...

È stata Trovata una quarta persona morta nell’esplosione di ieri di una panetteria a Parigi : Il numero di persone morte a causa dell’esplosione avvenuta in centro a Parigi sabato è salito a quattro. Oltre a due vigili del fuoco e a una turista spagnola, è morta una seconda donna, ritrovata oggi sotto le macerie. Circa

