Scuola | docenti neoassunti bloccati 5 anni nello stesso istituto La scelta del Governo

Scuola - Bussetti : ‘Linea dura contro i bulli ma i docenti si chiedano cosa c’è che non va’ : La vicenda che ha riguardato l’istituto alberghiero ‘Giacomo Matteotti’, ubicato in Via Garibaldi, a Pisa, ha sollevato un’ondata di polemiche: la Scuola, lo scorso fine settimana, è stata completamente distrutta dopo un’occupazione studentesca. Fotocopiatrici rotte, computer spariti, banchi rovesciati e distributori automatici completamente smontati. Su Instagram sono stati postati diversi video e foto di questi ragazzi che, ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata Scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In sintesi, si esplica ...

Comunicato stampa Giornata della memoria - dai docenti di diritto l'iniziativa "Una pietra di inciampo a Scuola" : ... il quale veniva ucciso dalla scienza e dalla legge ancor prima che nei lager. E allora i ghetti, in cui si cristallizzò la discriminazione di cui fu vittima l'innocente popolo ebraico, non bastarono ...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie - Bussetti : ‘Porte aperte ai giovani laureati’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di reclutamento docenti e di Concorsi, sottolineando, ancora una volta, come si potrà ottenere la cattedra di ruolo solo ed esclusivamente tramite i Concorsi. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, Bussetti ribadisce che, attraverso la Legge di Bilancio 2019, il Governo Conte ha aperto le porte della scuola ‘ai giovani laureati che vogliono ...

Giornata della Memoria - dai docenti di diritto l'iniziativa 'Una pietra di inciampo a Scuola' : ... il quale veniva ucciso dalla scienza e dalla legge ancor prima che nei lager. E allora i ghetti, in cui si cristallizzò la discriminazione di cui fu vittima l'innocente popolo ebraico, non bastarono ...

BUSSETTI APRE AL RITORNO DEL JAZZ A Scuola : 'RIFORMA LICEI MUSICALI'/ Docenti scettici - 'non conosce la materia' : Il ministro dell'Istruzione BUSSETTI APRE al RITORNO dell'insegnamento del JAZZ nei LICEI musicali. Il Coordinamento che lo vuole è scettico: i motivi

Sciopero Scuola : docenti e personale ATA 'incrociano le braccia' sabato 26 gennaio : Una raffica di scioperi sta interessando questa seconda metà del mese di gennaio. Ad incrociare le braccia non sono soltanto i lavoratori nel settore dei trasporti, ma abbiamo visto come anche in altri ambiti lavorativi si sono già svolte delle proteste sindacali. Altre andranno in scena tra pochi giorni, come ad esempio l’agitazione di docenti e personale ATA nel comparto scolastico. La giornata in cui le lezioni saranno a rischio è quella di ...

Veneto - Donazzan propone cambiamenti a Scuola : 'Rivolgersi con il Lei ai docenti' : Per molti il mondo della scuola non è più come quello di un tempo, ma c'è chi a tutto questo vorrebbe dire basta. In Veneto, infatti, l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, esasperata probabilmente dai troppi casi che si verificano quasi giornalmente tra le mura scolastiche, propone di rivedere le regole della scuola per tentare di ricostruire i comportamenti fondamentali di riferimento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Scuola - nuove regole e giro di vite ai genitori violenti : ‘Bisogna dare del Lei ai docenti’ : Il rapporto genitori-docenti è una delle questioni, senza dubbio, più importanti da affrontare in ambito scolastico: alcuni episodi accaduti recentemente hanno messo in evidenza come, spesso, le relazioni tra famiglie e insegnanti degenerino vergognosamente. L’assessore regionale all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, intende portare avanti una battaglia per ricostruire i fondamentali di riferimento del mondo ...

Scuola - la norma anti-assenteismo anche per docenti e ATA : Dopo il via libera al Senato, la norma anti-assenteismo rivolta al personale della P.A. ha iniziato l'iter alla Camera . anche chi opera nella Scuola potrebbe presto essere interessato dall'...

WhatsApp a Scuola - dipendenza irrinunciabile per i docenti ma utile per i DS : Oggi molti docenti italiani inconsapevolmente si sono talmente ‘fidelizzati‘ alle chat WhatsApp della loro scuola che non riescono più a farne a meno. Sono del tutto ignari della dipendenza a cui sono esposti nell’arco delle 24 ore per l’utilizzo distorto di questo strumento, il quale ha di fatto violato del tutto il diritto alla loro disconnessione. WhatsApp, la chat scolastica ad orario continuato Una strana abitudine si è oramai ...

Scuola - neoassunti Indire : più di 26mila docenti iscritti all'ambiente online : Dai primi dati pubblicati da Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), riferiti al periodo compreso tra il 26 novembre 2018 e il 20 dicembre 2018, è emerso che i docenti iscritti all'ambiente online sono pari a 26.274, contro i 18.116 tutor. Molti docenti hanno completato il curriculum formativo e il bilancio iniziale, parti integranti della documentazione che andrà consegnata al comitato di valutazione per la ...

Diplomati magistrale - ATA con falsi titoli - trasferimenti docenti di ruolo. Donazzan : inizia male 2019 Scuola : Un inizio 2019 senza pace per il mondo della scuola: Diplomati magistrali, bidelli con titoli fantasma e mobilità del personale docente. Così Elena Donazzan assessore regionale Istruzione, spiega i problemi più sentiti in Veneto in ...

Scuola - al via sciopero docenti e personale Ata : lezioni a rischio - : Lunedì 7 e martedì 8 gennaio mobilitazioni in tutta Italia indette dal sindacato Saese per manifestare la sua "totale contrarietà ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico"...