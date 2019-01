Operazione antidroga e antimafia ' Labirinto' | in 22 chiederanno l' abbreviato

Roma : vasta Operazione antidroga - in manette 10 persone : Roma – Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri di Roma ha portato all’arresto, nelle ultime 24 ore, di 10 persone , tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attivita’, i militari hanno sequestrato migliaia di dosi, pronte per essere smerciate nelle piazze di spaccio, tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo. Le zone passate sotto lo sguardo attento delle numerose ...

Cagliari. Nuova Operazione antidroga dei carabinieri : arrestato 31enne italiano : Nell'ambito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine è stato fermato e arrestato un 31enne italiano , per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di ...

Torino - Operazione antidroga : 12 arresti : 7.00 I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito a Torino e provincia una misura cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati italiani ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, anche un pusher che non ha interrotto la sua attività illecita neanche durante la sua degenza in ospedale. Ha organizzato e ...