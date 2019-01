Napoli - è caccia al rapinatore nero «Conosce Posillipo - colpisce così» : Il rapinatore l?ha aggredita in auto. «Per prendere la borsa», dice Fabiana («Il cognome no, abito e lavoro in zona, non vorrei altri spiacevoli incontri: lui è a...

Napoli - trova borsa e dà la caccia alla proprietaria per restituirla : trova una borsa su via Pietro Castellino e fa di tutto per restituirla. È accaduto questa mattina a una donna 67enne, impiegata come custode a Castel Sant'Elmo. La donna era diretta a lavoro quando ha ...

Refezione flop a Napoli - caccia a chi getta il cibo in strada : cibo scadente, appalti lenti, genitori infuriati, l'assessora Annamaria Palmieri che vuole fare luce sul cibo gettato in strada, il sindaco Luigi de Magistris che scarica sul 'meccanismo farraginoso' ...

Napoli - topo d'auto fermato con il cacciavite e arrestato : Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato per tentato furto aggravato Alfredo Ausilio, 26enne napoletano, sorpreso in flagranza mentre tentava di appropriarsi di un'auto ...

Napoli - cacciato di casa perché omosessuale : chiede aiuto ad un'associazione : Un episodio tanto grave quanto pericoloso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, riguardante il fenomeno, percepito molto spesso come problematico dai più, dell'omosessualità. Infatti, secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare il sito InterNapoli[.]it, Valentino, un giovane ragazzo di venticinque anni, è stato cacciato dalla propria casa proprio alla vigilia di Natale, in quanto secondo i suoi familiari ...

Champions : Inter e Napoli a caccia della qualificazione : Stasera alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - E' il giorno di Inter e Napoli che stasera alle 21 affronteranno rispettivamente Psv Eindhoven e ...

Torna la Champions - Napoli e Inter a caccia degli ottavi : Roma, 9 dic., askanews, - In Champions League ultima chiamata per Napoli e Liverpool, impegnate in settimana nella giornata conclusiva della fase a gironi della massima competizione continentale. Il ...

Parte da Napoli la caccia ai futuri big dell'economia : La Giovane Europa che guarda al futuro si ritrova davanti al mare di Napoli. E da via Partenope scruta l'orizzonte alla ricerca di sogni possibili: una carriera da professore all'università, o magari ...

Alonso correrà la 500 Miglia di IndiaNapolis - avrà un motore Chevrolet : caccia alla Tripla Corona : Fernando è davvero un talento incredibile, ha una passione profonda per lo sport e ha vinto le gare più importanti della terra. Quando c'è Fernando in pista, tutto è elettrizzante. Genera eccitazione ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di IndiaNapolis - avrà un motore Chevrolet : caccia alla Tripla Corona : Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis 2019 con il team McLaren IndyCar, al volante di una monoposto Dallara motorizzata Chevrolet. La notizia è giunta direttamente dalla scuderia di Woking che punta a vincere la grande classica sul catino dell’Indiana (in programma domenica 26 maggio), sfruttando tutte le doti del due volte Campione del Mondo di Formula Uno. Lo spagnolo, che quest’anno si è imposto anche alla 24 Ore ...

Napoli - ucciso a coltellate in strada alla Sanità : caccia al killer - : L'allarme è scattato intorno alle 22:30 di sabato, in via Mario Pagano, strada situata nelle immediate vicinanze della centralissima piazza Cavour. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto due ...

Live Napoli-Stella Rossa 0-0 Azzurri a caccia degli ottavi : Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa...

