Migranti | quando Grillo scriveva | «Accogliamoli tutti»

Quando Grillo scriveva "accogliamo i Migranti " : "Il futuro non sarà migliore se ci difenderemo alzando steccati o prendendo impronte , ma se saremo capaci di integrazione e di condivisione. Questo il vero progresso, non quello che ci fa diventare ...

Migranti - Giuseppe Conte : "Quando non sarò più presidente perseguirò i trafficanti da avvocato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , si dice scioccato dalla strage di Migranti avvenuta nel mar Mediteranneo, con la morte di circa 120 persone. E promette che quando non sarà più l'inquilino di Palazzo Chigi tornerà a fare l'avvocato occupandosi della lotta ai trafficanti : "Mi dedicherò al diritto penale per perseguire i trafficanti e assicurarli alla Corte Penale internazionale".

Anche quando arrestano Cesare Battisti l'ossessione di Matteo Salvini sono i Migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.