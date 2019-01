Generation Zero | lo sparatutto fantascientifico ambientato nella Svezia degli anni ' 80 ha

Generation Zero sarà disponibile il 26 marzo 2019! : Avalanche Studios ha oggi rivelato la data d’uscita del gioco open world, Generation Zero! Il 26 marzo 2019 tu – e 3 tuoi amici – potrete esplorare la Svezia del 1980 piena di nemici robotici – un mondo dove il futuro incontro il passato. Generation Zeroo arriva a marzo Effettua il pre-order del gioco oggi, per ricevere l’esclusivo Radical Vanity Pack che contiene 12 opzioni aggiuntive di personalizzazione ...

Generation Zero - prova : Il presente degli Avalanche Studios è discordante. Il quarto capitolo dell'ormai storica serie Just Cause viaggia attualmente su medie voto tra i 65 e i 70 punti percentuali, mentre dopo aver ben lavorato su Mad Max lo studio è stato coinvolto nello sviluppo di Rage 2, previsto per il prossimo anno.Non finisce però qui, perché lo sviluppatore scandinavo è anche occupato da qualche mese con un progetto interno denominato Generation Zero mediante ...