Foa presidente Raicom Ma rinuncia al compenso

Foa fa il bis : sarà presidente anche di RaiCom. Compenso aggiuntivo di 40.000 euro. Maggioni diventa ad : ROMA - Monica Maggioni che torna in prima linea, a RaiCom, è la società che compra e vende i diritti di trasmissione in tutto il mondo, per conto della tv di Stato,. Il presidente della Rai in carica ...