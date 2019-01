Anthem entra ufficialmente in fase gold

eurogamer

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il lancio disi avvicina sempre di più e, ora, grazie al lead producer, Michael Gamble, apprendiamo che il gioco èto ine quindi pronto alla stampa per poi essere distribuito nei negozi.Tuttavia, Michael Gamble non ha svelato solamente questa notizia sul suo account Twitter. Il lead producer, infatti, ha annunciato la nuova area "comune" denominata "Launch Bay".Di cosa si tratta? Ebbene, si tratta di una zona in cui i giocatori potranno ritrovarsi in gruppo. Questa area non sarà disponibile nella demo die ospiterà fino a 16 giocatori. Nel tweet Gamble afferma: "dopo una missione, puoi tornare a Tarsis e raggiungere alcuni dei fantastici personaggi che abbiamo creato per te ... OPPURE ... torna alla nuovissima Launch Bay, per incontrare i tuoi amici, usare la forgia , ricaricarti e ottenere un nuovo contratto. Sì, vi abbiamo ascoltato ... ...