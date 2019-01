Rally | tutto pronto per la 47ª edizione del FIA World Championship | parte la caccia a

sportfair

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Quattordici gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il prossimo 17 novembre Scatterà su Dazn giovedì 24 gennaio, con ildi Montecarlo, la 47esimadel FIA, il campionato del mondo, che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming. Saranno 14, tra cui la novità deldel Cile, gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il 17 novembre e che vede al via come favorito il francese Sébastian Ogier (affiancato da Julien Ingrassia), vincitore delle ultime sei edizioni.Dazn trasmetterà in diretta tre prove speciali deldi Monte Carlo, tra cui la power stage finale, con il commento di Giulio Rangheri e Andrea Crugnola. Gli appassionati dipotranno inoltre guardare, in modalità on demand, contenuti di approfondimento e highlights. Questi gli appuntamenti in ...