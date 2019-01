Ponte | Aspi paga somme per espropri

Ponte Morandi : Aspi - approfondire tema importi demolizione e ricostruzione : Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Autostrade "ritiene opportuno fino al 31 gennaio, termine concesso dal Commissario, approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte, al fine di chiarire all’esito di tali approfondim

Ponte Morandi - Toninelli : "Aspi pagherà ma non ricostruirà" : "Come avevamo detto Aspi non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Aspi ...

Ponte Morandi Genova - Toninelli : Aspi pagherà ricostruzione - : Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e "quanto ha distrutto con il ...

**Ponte Morandi : Toninelli - 'Aspi pagherà non ricostruirà - andiamo avanti**' : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare il Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così su twitter il minis

Ponte Genova - Toninelli : pagherà Aspi : 19.05 "Autostrade per l'Italia ha comunicato al commissario Bucci l'impegno a pagare il Ponte di Genova, gli immobili di sfollati e imprese e quanto distrutto con il crollo. Come avevamo detto, non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli. La comunicazione di Aspi è arrivata nei 30 giorni stabiliti dalla legge di conversione del decreto Genova.I fondi ...

Crollo Ponte : Toninelli - Aspi pagherà ricostruzione : "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il Crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo ...

Crollo Ponte - Aspi torna all'attacco : colpa di bobina caduta da tir. Gilet arancioni in piazza : Le tesi di Autostrade già ampiamente contestate anche dall'autista del mezzo. Il Governatore Toti avrebbe garantito di trovare fondi per i risarcimenti agli abitanti ai confini della zona rossa. -

Ponte Morandi - Toninelli 'Inaugurazione all inizio del 2020. Ricorso Aspi Pensano solo ai soldi' : ROMA- 'Alla fine dell'anno prossimo lo vedremo in piedi a inizio 2020 lo inaugureremo'. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Massimo Giannini ...

Ponte Morandi - Toninelli : "Inaugurazione all'inizio del 2020. Ricorso Aspi? Pensano solo ai soldi" : Il ministro delle Infrastrutture a "Circo Massimo" sulla ricostruzione. "Bel connubio di eccellenze italiane. Autostrade, stop alla concessione e non deve avere parte neppure nella demolizione"

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Ponte Morandi : capo periti Aspi - crollo non per cedimento degli stralli : Il cedimento degli stralli non è stata la causa del crollo del Ponte Morandi e lo confermerebbero anche le prime evidenze delle analisi del laboratori di Zurigo sui reperti. A dichiararlo è Giuseppe Mancini, coordinatore dei periti di Autostrade per l’Italia e professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino, in relazione alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Ponte Morandi : Consulente Aspi - da analisi Zurigo capacità portante garantita : Roma, 12 (AdnKronos) - La capacità portante del Ponte Morandi, a Genova, era garantita. E' quanto spiega il prof Giuseppe Mancini, Consulente Tecnico di Autostrade per l’Italia, in relazione alle anticipazioni di stampa che riferiscono di un generico o generale 'ammaloramento' del Ponte Morandi. Man