MotoGP | quando viene presentata la Yamaha 2019 di Valentino Rossi? Data | programma

MotoGP - c’è la data della presentazione della nuova KTM : ecco dove e quando verrà svelata : Il team austriaco ha reso nota la data di presentazione della moto 2019, che sarà affidata a Johann Zarco e Pol Espargarò La KTM ha annunciato la data di presentazione della moto 2019, quella che sarà affidata al neo arrivato Johann Zarco e al confermato Pol Espargarò. Il team austriaco ha scelto la sede di Mattighofen per accendere i riflettori sulla RC16, nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 febbraio 2019. Una data particolare, ...

MotoGP - la Yamaha esce allo scoperto : ecco quando verrà presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...

MotoGP - Jarvis esce allo scoperto : “i nostri problemi hanno un origine precisa - ecco a quando risale” : Il managing director della Yamaha ha parlato dei problemi dovuti affrontare dal team nella scorsa stagione, indicandone la causa Una sola vittoria nella scorsa stagione, quella ottenuta da Maverick Viñales a Phillip Island. Una magra consolazione, che non cancella però il divario accumulato da Honda e Ducati nel corso di un Mondiale trascorso perennemente in salita. AFP/LaPresse Tanti i problemi da risolvere per la Yamaha, dal motore fino ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “quando si lavora su un nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...

MotoGP – La spalla “non può più attendere” : è tutto programmato - ecco quando si opererà Marquez : Marc Marquez e la sua spalla non possono più aspettare: lo spagnolo della Honda si opera tra due settimane in Spagna I due giorni di test IRTA di Valencia hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2019 di MotoGp. Al termine del Motomondiale 2018, conclusosi sul circuito Ricardo Tormo con la vittoria di Dovizioso, i campioni della categoria regina sono tornati in pista per iniziare a lavorare e raccogliere dati utili per mettere a punto ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : quando si svolgono? Date - programma - orari e tv : Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 del Motomondiale ma è già tempo di pensare alla prossima. Piloti e team inizieranno a farlo sin da subito, con i primi Test in vista dell’annata 2019. Tra due giorni a Valencia, i protagonisti cambieranno moto e tute e inizieranno a saggiare il primo approccio con i nuovi mezzi in vista del campionato che prenderà il via a marzo. Gli spunti di interesse saranno numerosi, molto più di quanto ...

MotoGP - quando comincia il Mondiale 2019? Tutte le date e il programma dei Gran Premi. Si parte a marzo in Qatar : La stagione 2018 del MotoMondiale è ormai alle porte e i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez con la settima corona e la Honda sul tetto del mondo dei costruttori nella classe regina. E allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di ...