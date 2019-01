Come sta l' industria del videogioco in Italia? Un censimento

Trivelle - scontro nel governo. Costa : non firmo l'ok. Garavaglia : non può fare Come vuole : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e...

PlayStation Now arriva anche in Italia : Come registrarsi alla Beta : 23/01/2019 Scienza e tecnologia Il servizio sarà disponibile in versione di prova all'inizio di febbraio Sony ha ufficialmente annunciato l'arrivo di PlayStation Now in Europa, Italia compresa. Al momento il ...

Garavaglia : "Trivelle? Costa non può fare Come vuole" : Sulle trivellazioni " Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui " visto che ci sono "atti obbligatori e c'è un iter in corso". Lo dice all'AdnKronos in viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia , commentando le parole del titolare per l'ambiente che ha fatto sapere che non è disponibile a firmare per le trivellazioni. Sulla vicenda delle trivelle " ci ...

Come è arrivata l''Ndrangheta in Val d'Aosta : Nemmeno la Valle d'Aosta è rimasta immune da quella che viene definita Come una vera e propria 'colonizzazione' operata dalla 'ndrangheta. L'organizzazione criminale più potente al mondo ha esportato ...

Come è stato affrontato il problema delle droghe in Italia dalla diffusione a oggi : La droga è l'ottava piaga del secolo, così, ancora una volta il «Corriere» intitola un'inchiesta del maggio 1954 sul traffico e sul vizio delle droghe. Tre domande vengono rivolte a degli esperti: Esiste o non esiste la piaga sociale degli stupefacenti? Il problema è più grave ora o lo è stato maggiormente nel passato? Quali mezzi risultano più idonei per stroncare il traffico e combattere il ...

Uno studio lancia allarme : in 25 anni sono stati 190 gli atleti morti Come Astori : In più, per i soggetti che praticano sport regolarmente, è più probabile l'esordio della patologia o la sua accelerazione.

Ecco a voi il teaser trailer di "Band of Bastards" - il terzo DLC di Kingdom Come : Deliverance : Apprendiamo da Wccftech che la casa di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios, ha pubblicato un teaser trailer di "Band of Bastards", il terzo DLC del gioco.L'espansione, che vedrà il protagonista Henry alla guida di una banda di mercenari, uscirà il 5 febbraio, tuttavia non si conoscono ancora i dettagli relativi al prezzo di vendita."Band of Bastards" è il penultimo dei DLC previsti per Kingdom Come: Deliverance, RPG ...

Il servizio PlayStation Now arriva in Italia : Come partecipare alla Beta su PS4 : Nonostante PlayStation 4 sia sulla cresta dell'onda fin dal lancio, Sony pare non volersi affatto adagiare sugli allori. Mentre in rete si affollano le prime indiscrezioni sulla successiva PlayStation 5, il colosso giapponese punta infatti ad arricchire l'esperienza offerta dalla sua attuale console. Non solo a colpi di affascinanti esclusive - in futuro potremo giocare, tra gli altri, a Death Stranding e The Last of Us Part II - ma anche sul ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Allan al PSG? Ecco Come stanno le cose” : PSG sulle tracce di Allan, il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto il punto sulle voci di mercato che arrivano dalla Francia Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare di calciomercato. Rumorose le voci che nelle ultime ore vorrebbero Allan vicino al PSG, anche se il patron partenopeo non sembra essere intenzionato a cedere il calciatore brasiliano: “Non ho ricevuto alcuna offerta. Ma i due club parlano spesso per valutare ...

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - Come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

Sostanze "tossiche" nei pannolini usa e getta? Non proprio : ecco Come stanno le cose : In Francia l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Paese (Anses) chiede ai produttori di eliminare profumi, diossine e...

Matt Sorum ricorda Come diventò batterista dei Motörhead : 'Dave Grohl non era disponibile' : L'ex batterista dei Guns N' Roses, Matt Sorum, ha ricordato in una intervista a Sirius XM la sua esperienza con i Motörhead e con Lemmy Kilmister dello scorso 2009, quando gli venne chiesto di sostituire Mikkey Dee per 13 concerti: ricorda ancora lo stupore quando ricevette la chiamata da Lemmy. Il ricordo "In realtà [Lemmy] mi ha mandato un messaggio e io ho sentito la sua voce attraverso il testo" racconta Sorum a SiriusXM. "Diceva 'Matt, ...

Pin Inps online : richiesta e attivazione dispositivo - Come si fa : Pin Inps online: richiesta e attivazione dispositivo, come si fa come richiedere il pin dispositivo per accedere Il Pin Inps è uno strumento fondamentale per accedere ai servizi online attraverso il portale dell’ ente previdenziale: cominciando da quelli relativi alla pensione passando per molti altri tra cui la richiesta dell’ assegno di disoccupazione, ossia la Naspi. Pin Inps: come richiederlo Ecco i passi della procedura per ...

Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati - Come ottenere l’Iban : Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati, come ottenere l’Iban Conto corrente per protestati e Iban, si può ottenere? L’ apertura di un Conto corrente non è sempre una operazione semplice. Ma è una materia con cui molti italiani si trovano per forza di cosa a confrontarsi. A maggior ragione in virtù delle limitazioni in vigore rispetto all’ uso dei contanti. Al momento la normativa vieta l’ uso dei contanti per somme superiori a ...